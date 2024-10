Tutto pronto per l'Asta del Tartufo bianco d'Alba il 10 novembre

Sulle colline avvolte dai colori autunnali delle Langhe, domenica 10 novembre il Castello di Grinzane Cavour, sito specifico patrimonio dell’Umanità tutelato dall’Unesco, tornerà ad aprire le sue porte per la prestigiosa Asta Mondiale del Tartufo Bianco d'Alba. Un appuntamento che celebra non solo il più pregiato "diamante" della terra, in abbinamento ai grandi vini delle iconiche colline di Langhe, Roero e Monferrato, ma anche lo spirito della solidarietà che, come un filo invisibile, lega persone e luoghi in un abbraccio globale.

In questo scenario suggestivo, l’Asta diventa occasione per sostenere cause benefiche e, al tempo stesso, far risplendere la bellezza di un territorio unico al mondo: una tradizione che lega il prestigio del Tartufo Bianco d'Alba all’impegno sociale e che quest’anno arriverà in cifra tonda, con la XXV edizione.

A festeggiare le Nozze d’Oro tra il celebre fungo ipogeo e la solidarietà è atteso un autentico parterre de rois, guidato nei diversi momenti dell’Asta dalla conduttrice televisiva Caterina Balivo, affiancata dal curatore gastronomico Paolo Vizzari: come ogni anno filantropi, grandi chef e celebri personalità dello spettacolo, dello sport, della politica, della cultura e del jet set internazionale contribuiranno a raccogliere fondi destinati a progetti benefici in tutto il mondo. Dal 1999 a oggi la cifra totale ha superato il tetto dei 6,8 milioni di Euro (6.826.660 Euro, per la precisione), destinati a iniziative solidali in Italia e nel mondo.

Anche quest’anno, i lotti più pregiati del Tuber magnatum Pico andranno all’incanto, in abbinamento ai grandi formati di Barolo DOCG, Barbaresco DOCG e dei vini dei produttori aderenti al Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani. Guardando all’aspetto solidale, l’importo raccolto all’Asta presso il Castello di Grinzane Cavour sarà devoluto per il sostegno a iniziative di assoluto valore caritativo. L’evento è organizzato dall’Enoteca Regionale Piemontese Cavour, grazie al prezioso supporto della Regione Piemonte, dell’Enit-Agenzia Nazionale Italiana del Turismo, dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, del Centro Nazionale Studi Tartufo e dell’Ordine dei Cavalieri del Tartufo e dei Vini di Alba.

I lotti dell’Asta saranno inoltre impreziositi anche dai maxi Panettoni “made in Piemonte” di 10 Kg e 20 kg, firmati da Albertengo, storica azienda di Torre San Giorgio, nel Cuneese, che ogni anno produce un milione e mezzo di lievitati da ricorrenza. Livia e Massimo Albertengo omaggeranno gli ospiti delle sedi internazionali collegate con Grinzane Cavour con un tris di mini-panettoni: all’albicocca, al Moscato e tradizionale glassato.

“Con ‘Intelligenza naturale’, payoff della 94ª edizione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, diamo voce a un’idea che abbraccia la bellezza della natura e le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale -spiega Liliana Allena, presidente della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba-. Attraverso questa edizione, vogliamo stimolare una riflessione profonda su come tecnologia e natura possano convivere in armonia, portando avanti il messaggio di sostenibilità e innovazione che caratterizza la Fiera. L’Asta, con la sua vocazione solidale, ci invita a unire le forze per costruire un futuro più equo e sostenibile, in cui ogni gesto e scelta possa contribuire al benessere collettivo”.

Collegamenti in diretta

L'Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba accresce la sua vocazione internazionale, con il ricchissimo parterre dei collegamenti in diretta: quattro le prestigiose location confermate, ossia Hong Kong, Singapore, Vienna e Francoforte, che vedranno aggiungersi una new entry di assoluto rilievo: Bangkok. In un evento organizzato dall’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero in occasione dell’Asta e in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia, l’Enit e l’Ice, la metropoli di Seoul sarà protagonista di un collegamento internazionale per la promozione del Piemonte e delle unicità delle colline dell’Unesco. Il collegamento avverrà da High Street Italia, struttura multifunzionale articolata su quattro piani, inaugurata a dicembre 2019 a Garosu-gil, Seoul, con l’intento di promuovere il Made in Italy e la cultura italiana in Corea per la prima volta a beneficio di tutti, addetti del settore e pubblico generale.

Hong Kong

Un connubio perfetto tra solidarietà, alta cucina e cultura: torna l’attesissima asta benefica che da oltre vent’anni unisce l’Italia a Hong Kong. Quest’anno, l’evento, ospitato presso il prestigioso ristorante Mandarin e sotto l’egida del Console Generale d’Italia a Hong Kong, Carmelo Ficarra, si preannuncia più speciale che mai.In collegamento diretto con l’Asia, l’imprenditore piemontese Matteo Morello, fondatore del Ristorante Castellana, unirà le sue creazioni culinarie a quelle di una brigata d’eccezione: Romeo Morelli del Ristorante Castellana, Angelo Aglianò di Tosca di Angelo Ritz Carlton e i talentuosi chef Robin Zavou e Matthew Reuther del The Mandarin Oriental.

Ma l’Asta non è solo un momento di piacere per il palato: è un’occasione per fare del bene. Come da tradizione, tutto il ricavato sarà devoluto all’Istituto Mother’s Choice, un’associazione che da anni si dedica con passione all’aiuto dei bambini più bisognosi.Grazie al prezioso supporto di Vision Group, società di eventi rinomata per l’unicità dei suoi servizi e la cura dei dettagli, questa edizione dell’Asta si preannuncia ricca di eleganza e raffinatezza, dove solidarietà e piacere si fonderanno in un’esperienza unica.

Singapore

L'Art di Daniele Sperindio, ristorante di proprietà dell’omonimo chef stellato, di Singapore, dall’interno della prestigiosa National Gallery, tornerà a essere protagonista dell’evento, alla presenza dell’Ambasciatore della Repubblica Italiana a Singapore, Dante Brandi. Il ricavato di quanto raccolto nell’isola città-stato a Sud della Malesia, mercato frizzante, insieme a quello della Corea del Sud, segnato da una crescente passione per il settore vitivinicolo italiano, verrà destinato quest’ anno a SPCA (Society for the Prevention of Cruelty to Animals), l'unica clinica veterinaria comunitaria di Singapore, con un programma di adozione, attività di sensibilizzazione ed educazione, il ricongiungimento di animali smarriti con i loro proprietari, sterilizzazioni per animali di comunità e un rifugio che ospita ogni mese oltre 200 animali indesiderati, maltrattati o abbandonati.

Bangkok

Questa edizione vedrà anche il prestigioso debutto di Bangkok, con un evento da mille e una notte organizzato presso il ristorante Riva del Fiume, ospitato all’interno del Four Seasons Hotel Bangkok sul fiume Chao Phraya, al 14° posto nella 50 Best che premia i migliori hotel del mondo. Questo straordinario evento presenterà una cena a sei mani curata dall'Executive Chef Andrea Accordi, con i celebri chef italiani Christian Martena di Clara e Davide Garavaglia di Côte by Mauro Colagreco. Insieme, creeranno un sontuoso menu che metterà in risalto gli squisiti sapori del pregiato Tartufo Bianco d'Alba. Alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia a Bangkok Paolo Dionisi, il ricavato dell'Asta andrà a sostenere la Border Patrol Police School Foundation sotto il Patrocinio Reale di Sua Altezza Reale la Principessa Maha Chakri Sirindhorn.