Cantuccini Toscani: le ricette svelate al pubblico

Cantuccini Toscani Igp e consumatori: nasce un filo diretto. E’ questo l’obiettivo del progetto “In viaggio con i Cantuccini Toscani Igp” che è stato presentato oggi dal vicepresidente e assessore all’agroalimentare della Regione Toscana Stefania Saccardi e dal presidente di Assocantuccini Daniele Scapigliati.

Finanziato dalla Regione con il bando europeo Srg010 per la promozione dei prodotti dei Consorzi, il progetto vuole promuovere l’Indicazione Geografica Protetta in Italia dei Cantuccini Toscani, consolidarne la conoscenza in Toscana e presentare il prodotto a una fiera internazionale come TuttoFood nel 2025. Tra il 2024 e l’inizio del 2026 il Consorzio con i suoi 21 produttori consorziati di tutta la Toscana investirà 100mila euro per finanziare un percorso a doppio senso tra i Cantuccini Toscani e i consumatori. In pratica Assocantuccini fornirà una serie di ricette destinate a coinvolgere il pubblico.

La creazione delle ricette è affidata a una cuoca e influencer di grande prestigio e seguito sui media quale Luisanna Messeri che offrirà le interpretazioni del biscotto più famoso della Toscana.

Accanto alle ricette ci saranno delle cartoline quelle che Assocantuccini potrà ricevere dai consumatori che si trovano in viaggio: fotografie di Cantuccini in primo piano con sullo sfondo un monumento o un elemento architettonico o una componente paesaggistica iconici, associabili a una località italiana o estera. Le migliori saranno pubblicate sui social e sulla stampa. Il regolamento per l’invio e la selezione di immagini fotografiche digitali è già stato predisposto ed è consultabile sul sito internet www.assocantuccini.org.

"Con l’ottenimento dell’indicazione geografica tipica i Cantuccini Toscani hanno conquistato una maggiore tutela e devono adesso aspirare a un’adeguata promozione sia in Italia che all’estero", ha detto l'assessore Saccardi. "Troviamo che questo progetto porti con sé la spinta per avvicinare ancora di più i Cantuccini Toscani Igp al grande pubblico valorizzandone la qualità e possa rappresentare anche un’apripista per altri nostri Igp che meritano di raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi”.

"Quello che dobbiamo spiegare al consumatore con la Campagna e il progetto che oggi abbiamo presentato è proprio il 'valore aggiunto' sotteso dai marchi che distinguono la 'nostra' indicazione geografica protetta", ha detto Daniele Scapigliati, presidente di Assocantuccini. "A partire dalla codifica di un saper fare locale, dal contenuto minimo di mandorle, fissato al 20%, dall’uso di pochi semplici ingredienti naturali previsto dalla ricetta: farina, uova fresche, burro. I singoli produttori stanno da tempo facendo la loro parte, ma abbiamo la necessità di consolidare le nostre fondamenta nel mercato nazionale e soprattutto di proiettarci sui mercati esteri dove la nostra capacità di penetrazione è limitata soltanto dalla scarsa conoscenza del prodotto e del valore dell’Igp. Abbiamo costituito il Consorzio di Tutela l’8 settembre dello scorso anno e in questo primo anno di attività abbiamo lavorato molto, ottenendo il riconoscimento da parte del ministero dell’Agricoltura (leggi notizia EFA News) e presentato questo progetto che è stato finanziato. Direi che siamo sulla buona strada”.