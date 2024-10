Eurospar: taglio del nastro a Castelnuovo Rangone

Despar Nord ha inaugurato questa mattina in via Cesare Battisti a Castelnuovo Rangone (MO) un nuovo supermercato Eurospar: il più ampio di tutto il comune. Sono 42 i collaboratori che sotto la direzione dello store-manager Giacomo Oliviero accoglieranno da oggi tutti i nuovi clienti castelnovesi.

"Volevamo fare un intervento per fornire un supermercato dall’ampia metratura a favore dei residenti e siamo riusciti a realizzare un Eurospar da 1500 metri quadrati di superficie di vendita con oltre 115 posti auto per la clientela. La visibilità, la viabilità e la qualità del supermercato, unitamente alla convenienza e alla profondità di assortimento confidiamo ci rendano presto un punto di riferimento per la comunità. È una grande soddisfazione nell’arco dello stesso mese inaugurare due strutture in due importanti centri del modenese come Castelnuovo Rangone e Spilamberto. E non finisce qui: infatti a Carpi sono in corso le demolizioni che faranno spazio al nostro nuovo Eurospar", ha detto al taglio del nastro il direttore regionale Despar Nord per l’Emilia-Romagna Alessandro Urban.

Presenta al taglio del nastro anche il sindaco di Castelnuovo Rangone Massimo Paradisi, che ha dichiarato: "Con l’insegna dell’Abete abbiamo aperto un canale che va al di là del commercio: Despar infatti ci sosterrà anche nella programmazione degli eventi natalizi, un ottimo approccio per essere anche al servizio della comunità”.

Il team di collaboratori del nuovo punto vendita conta 42 dipendenti di cui 37 nuovi assunti. Sono 35 donne e 5 uomini, 12 sotto i 39 anni, 15 fra i 30 e i 45 anni, 9 fra i 45 e i 55 anni e 4 sono over 55.

Alessandro Arduini, capo area Emilia-Romagna canale Despar ed Eurospar di Despar Nord, sottolinea che quello inaugurato stamattina è "il supermercato più ampio di questo comune, il risultato di un’importante sinergia tra pubblico e privato, che si traduce in un servizio per la cittadinanza. Questo nuovo Eurospar", aggiunge il dirigente, "rispetta a pieno la volontà di mantenere i capisaldi di sviluppo della rete: vicinanza al territorio, innovazione, sostenibilità. Una scelta in linea con l’impegno di Despar di offrire un’esperienza di spesa semplice, veloce e intuitiva, valorizzando le eccellenze locali e la qualità, mantenendo allo stesso tempo prezzi convenienti”.

E a proposito di eccellenze locali, al centro della ricerca e dell’attenzione di Despar Nord, anche il nuovo punto vendita di Castelnuovo Rangone intende valorizzare le produzioni tipiche, attraverso spazi ad hoc, dedicati al marchio “Sapori del Territorio”, con cui l’azienda intende promuovere le filiere locali e far conoscere i molti produttori dell’area di appartenenza. Tra i primi fornitori entrati a scaffale abbiamo: Liquore Nocino Il Mallo, aceto balsamico I solai di San Giorgio, Vini Ancestrali Terraquilia, Birrificio Labeerinto, farine Molino Verrini, formaggi La Campagnola, Salumi Franceschini, mostarde Cavazza.

Il format dell’Eurospar di Castelnuovo Rangone offre diverse novità: la spesa, che evoca quella bottega per bottega, parte dal reparto frutta e verdura, prosegue lungo i banchi latticini e verso la panetteria e la pizzeria. C’è poi il banco servito della gastronomia, della pescheria e della macelleria. A chiudere il giro l’area dedicata ai surgelati. Ogni reparto è caratterizzato da una grafica distintiva con insegne dedicate e ambientazione a parete. Inoltre, sono stati inseriti monitor per mostrare le offerte commerciali e comunicazioni interattive a favore dei clienti.

Nella progettazione di questo supermercato grande attenzione è stata riservata alla sostenibilità: gli spazi infatti sono stati realizzati utilizzando soluzioni a basso impatto ambientale con tecnologie e impianti di ultima generazione che evitano la dispersione del freddo oltre che le emissioni di sostanze inquinanti. L’illuminazione è totalmente a led e l’edificio è dotato di un impianto fotovoltaico capace di produrre 120.000 kWh all’anno. L’impianto di climatizzazione invernale ed estivo è in pompa di calore.

Il punto vendita di Castelnuovo Rangone è inoltre simbolo dell’impegno sociale che Despar Nord mette in campo nei territori in cui si inserisce: l’azienda sta infatti attivando collaborazioni per supportare realtà sportive e associazioni caritatevoli della zona, in linea con la strategia di sviluppo del marchio dell’abete che mette al centro la promozione e il supporto di iniziative di carattere sociale per contribuire a far crescere i territori nei quali si inserisce. Come primo impegno, Despar Nord, sosterrà gli eventi che da novembre e per tutto il periodo natalizio verranno ospitati all’interno della tensostruttura riscaldata di Piazza Bertoni, punto di riferimento di tante iniziative fra cui la festa del Superzampone, i Lennon days, la festa del mattoncino e villaggio di Babbo Natale.