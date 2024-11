Valfrutta: pomodoro più sostenibile con la nuova gamma in brik

Un packaging sempre più eco-sostenibile per le conserve di pomodoro 100% italiano targate Valfrutta al Vapore. Per ampliare e rafforzare l’offerta a scaffale, la marca della “natura di prima mano” ha deciso di rinnovare la gamma di passate e polpe in poliaccoppiato, lanciando una nuova referenza di Passata Vellutata Valfrutta al Vapore nell’inedito formato brik da 500 gr e prevedendo il restyling grafico della Passata Vellutata Valfrutta al Vapore in brik da 1000 gr e della Polpa Fine in Tetra Recart Valfrutta al Vapore 390 gr. Un’azione nel segno della qualità e della sostenibilità, per andare incontro alle esigenze dei consumatori più attenti al rispetto dell’ambiente e che apprezzano la cottura al vapore di Valfrutta, attenta a preservare le qualità e le caratteristiche del pomodoro coltivato dagli agricoltori della filiera italiana. La famiglia del Pomodoro Valfrutta al Vapore così si allarga, comprendendo - insieme alle gamme in vetro già presenti nei vari formati - anche la nuova linea in brik.

La prima tappa di questa innovazione nella gamma Valfrutta al Vapore riguarda il restyling grafico della Passata Vellutata in brik da 1000 gr e della Polpa Fine in formato Tetra Recart da 390 gr. Un rinnovamento che ha permesso di uniformare tutte le gamme “rosse” a marchio Valfrutta, con l’obiettivo di ridurre ancora di più l’impatto sull’ambiente. Entrambe le confezioni presentano infatti ottime caratteristiche dal punto di vista della sostenibilità, come l’alta percentuale di materie prime vegetali di cui sono composte (il 64% per il brik 1000, oltre il 70% per il Tetra Recart) e il fatto di essere riciclabili nella maggior parte dei Comuni italiani. Il Tetra Recart, inoltre, impatta l’83% in meno sulle emissioni di anidride carbonica rispetto alle confezioni in vasetto e lattina (fonte: Studi Lca - ambito Italia) ed è certificato Fsc (carta ottenuta da foreste gestite responsabilmente). Una serie di “plus” in ottica green che evidenziano quanto sia alta l’attenzione per l’ambiente da parte di Valfrutta e che, uniti alla bontà del prodotto e all’ottimo prezzo consigliato al pubblico (Pap) - 1,29 euro per il brik 1000 gr e 0,79 euro per il Tetra Recart 390 gr - rendono questo prodotto molto interessante per il consumatore.

A chiudere il cerchio di questa innovazione, ci ha poi pensato il lancio della Passata Vellutata Valfrutta al Vapore nell’inedito brik da 500 gr in Tetra, con una confezione dotata di un comodo tappo svita e avvita - al pari del brik 1000 - che impatta il 25% in meno sulle emissioni di anidride carbonica rispetto a quelle precedenti, garantendo un salto di qualità in termini di sostenibilità. Competitivo anche il prezzo consigliato al pubblico (Pap), che ammonta a 0,79 euro.