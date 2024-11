Marca by BolognaFiere, rinnovata fino al 2031 la partnership con Adm

Marca by BolognaFiere, la Fiera leader dedicata alla Marca del Distributore (MDD) rinnova la partnership organizzativa con Adm, l’Associazione della distribuzione moderna. L'intesa esclusiva vale fino al 2031 per Marca, la fiera dedicata alla Marca del Distributore, giunta ormai alla sua 21a edizione prevista il 15 e 16 gennaio 2025.

Constatati i risultati molto positivi ottenuti nelle 20 edizioni di Marca, ADM e BolognaFiere hanno deciso di rendere strutturale la loro collaborazione, condividendo la proprietà del marchio della rassegna che, dall’edizione 2026, diventerà Marca by BolognaFiere ed ADM. La registrazione congiunta del nuovo marchio conferma la volontà delle insegne della distribuzione moderna organizzata di identificare in Marca un luogo di riferimento fondamentale per stabilire relazioni commerciali con chi vuole entrare nel settore della marca privata in Italia.

“Il consolidamento della partnership con Adm rappresenta per BolognaFiere l’importante riconoscimento della qualità del lavoro organizzativo svolto in questi 20 anni, al servizio del settore della distribuzione moderna e del comparto agroalimentare e del largo consumo -spiega Antonio Bruzzone, ceo di BolognaFiere-. Crediamo nella crescita strategica del mercato della MDD, al punto che abbiamo iniziato a geo clonare l’evento nel mondo, prima in Cina e, dal 2025, in Polonia con partner locali, per internazionalizzare la manifestazione e aiutare le aziende del made in Italy ad entrare nella distribuzione moderna organizzata in mercati dove difficilmente riuscirebbero ad entrare stabilmente da sole”

La 21a edizione della fiera, che si svolgerà il 15 e 16 gennaio 2025, sta registrando la conferma di partecipazione da parte di tantissime aziende leader del settore food e non food. Al momento, le aree richieste dagli espositori che parteciperanno a Marca 2025 per la prima volta, per cercare di diventare partner della distribuzione moderna, valgono una crescita complessiva di circa il 25% in più dei mq richiesti rispetto all’edizione 2024, tanto che sarà necessaria l’apertura di due padiglioni nuovi per poterle ospitare tutte.

“Siamo lieti di annunciare il rinnovo della partnership con BolognaFiere per Marca -aggiunge Mauro Lusetti, presidente di ADM-. Si tratta di un passo davvero importante per l’ulteriore sviluppo della manifestazione nei prossimi anni, che ci permetterà di attrarre un numero crescente di operatori e insegne. La continuità di collaborazione tra le nostre realtà garantirà un evento sempre più ricco e dinamico, contribuendo così al successo dell’evento fieristico ed alla valorizzazione del settore. Siamo consapevoli delle opportunità che ci aspettano e pronti a lavorare insieme per raggiungere nuovi traguardi”,

L’intesa raggiunta prevede un coinvolgimento sempre più attivo di ADM nello sviluppo della manifestazione, a partire da una maggiore presenza delle insegne associate. BolognaFiere e ADM collaboreranno per rafforzare ulteriormente il posizionamento e il ruolo della manifestazione in Italia e all’estero, definendo i piani di sviluppo delle future edizioni attraverso una stretta sinergia con le principali insegne della distribuzione moderna organizzata.

“Abbiamo organizzato con entusiasmo Marca per oltre 20 anni e siamo ora pronti ad accompagnare l’ulteriore crescita che certamente avrà questa manifestazione in futuro -conclude Antonella Maietta, Exhibition manager di Marca-. Lo scouting accurato di espositori che facciamo intutto il mondo, ha l’obiettivo di far crescere il numero e la qualità dei partner della Distribuzione Moderna italiana, i cui contratti durano in media oltre cinque anni”.

L’indagine appena condotta da Circana sull’andamento nei primi nove mesi del 2024 del mercato totale omnichannel in Italia conferma infatti che la MDD è stato il segmento più dinamico, con una crescita delle vendite a valore di +2,7%, per 22 miliardi di Euro di ricavi complessivi e 30 punti di quota. L’offerta di prodotti a marca del distributore è cresciuta, si è arricchita di tante linee che interpretano anche i nuovi gusti dei consumatori (pensiamo al mondo dei prodotti bio e dei prodotti tipici regionali) e oggi è sempre più apprezzata dagli italiani perché coniuga qualità e convenienza