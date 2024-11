Ecomondo/2. Il debutto di Assica

Per la prima volta Assica partecipa a Ecomondo, l’evento annuale leader nei settori connessi alla green and circular economy che prende il via il 5 novembre e proseguirà fino a venerdì 8 presso il polo espositivo Italian Exhibition Group - Fiera di Rimini (leggi notizia EFA News).

Per l’occasione l’associazione ha allestito uno stand (raggiungibile alle coordinate: Hall: B6 – stand n° 205) dedicato a scambi e incontri fondamentali per raccogliere spunti e stimoli utili per proseguire nell’intenso lavoro di supporto alle imprese della salumeria italiana verso un concreto e fattivo miglioramento del profilo di sostenibilità aziendale. Lo spazio è ben riconoscibile grazie alle grafiche della campagna europea Trust your Taste, Choose European Quality di Assica incentrata sulla promozione di iniziative in grado di incentivare un nuovo modello di filiera ed aumentare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica del settore.

Ecomondo, è un importante ponte fra imprese, stakeholder, mondo della ricerca e delle istituzioni e mette a sistema gli elementi chiave che definiscono le strategie di sviluppo sostenibile e proprio per questo Assica ha scelto la fiera romagnola per condividere la propria esperienza in tal senso.

Monica Malavasi, responsabile comunicazione Assica e direttore dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani, porterà infatti nel dibattito fieristico il lavoro che con sempre crescente intensità svolge in qualità di Associazione di categoria della salumeria italiana, partecipando al “Forum della Buona Comunicazione. Come raccontare la transizione ecologica” che si terrà venerdì 8 novembre 2024 dalle 10:00 alle 13:00 presso la Sala Neri 2 Hall Sud. Il convegno si svilupperà infatti attorno al tema: “La comunicazione ambientale alla prova della complessità. Responsabilità e innovazione possono accorciare le distanze tra imprese, istituzioni e comunità?”.

In un panel denso di testimonianze aziendali, Assica porrà l’accento sullo spesso sottovalutato ruolo delle Associazioni di categoria nell’articolato processo di transizione che le aziende sono chiamate ad intraprendere. Ciò è del resto rimarcato dalle parole di Malavasi che, alla vigilia della fiera, ha dichiarato: “Il paradigma della sostenibilità vede inevitabilmente le aziende in prima linea in quanto realtà produttive chiamate a misurare e migliorare il proprio impatto su società e ambiente, tenendo sempre presente la sostenibilità economica del business. Tuttavia, in questo panorama anche le Associazione di categoria hanno un ruolo decisivo: fare cultura, offrire formazione e favorire un cambiamento consapevole”.

Malavasi conclude aggiungendo che “negli ultimi tre anni abbiamo prodotto oltre 11 corsi formativi - con autorevoli docenti del mondo accademico, professionale e istituzionale - per un totale di oltre 50 ore di formazione; inoltre abbiamo stretto partnership, come quella con Regusto, in grado di promuovere concretamente un cambio di passo verso il raggiungimento degli SDGs dell’Agenda 2030 dell’Onu”.