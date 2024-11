Nestlé Fitness presenta tre novità senza zuccheri aggiunti

Spesso considerata il pasto più importante della giornata, la colazione è un rituale che aiuta a partire già dal mattino con energia e positività. Per questo Nestlé Fitness ha dato vita a tre novità pensate per dare la carica giusta a chi ricerca un'alimentazione bilanciata ma allo stesso tempo gustosa. I nuovi Cereali Fitness Protein al cacao sono infatti un'opzione croccante e versatile, ideali per aggiungere un tocco di energia alla propria giornata. Ma non solo, anche le nuove barrette Fitness Fiber al miele e Fitness Protein al cacao, sono la soluzione perfetta per fare colazione in qualsiasi momento della giornata, senza rinunciare al gusto.

I cereali Fitness Protein combinano frumento, avena e quinoa integrali all’inconfondibile gusto del cacao. Le barrette, invece, si dividono in due varianti: la prima a base di frumento, avena e quinoa integrali, arricchita da gocce di cioccolato bianco e al gusto miele, ricca in fibre; la seconda, invece, aggiunge al frumento, avena e quinoa integrali, un delizioso sapore di cacao e una glassa al cioccolato, ed è fonte di proteine. Le tre novità senza zuccheri aggiunti, se abbinate ad un frutto fresco ed uno yogurt, riescono ad offrire l’energia necessaria per affrontare la giornata con la carica giusta.

"Da molti anni lavoriamo con dedizione per creare prodotti che accompagnino il consumatore già dal primo mattino con l'obiettivo di offrire alimenti gustosi e nutrienti", dichiara Walter Scieghi, Business Executive Officier Cpw Italia & Capo del Cluster Sud-Europa, "con questo nuovo lancio, vogliamo addentrarci ancor più nel mondo della prima colazione. Proprio per questo, oltre alle barrette, abbiamo sviluppato una nuova linea di cereali studiata nel dettaglio per contribuire ad un’alimentazione ricca di energia e bilanciata".