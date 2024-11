Eima 2024: esordisce SpyFly, trappola robotica per il monitoraggio degli insetti nocivi

Netsens, azienda del Gruppo Diagram, lancia in occasione di Eima 2024 un’importante innovazione tecnologica, la Netsens SpyFly by Agrorobotica, trappola robotica per il monitoraggio degli insetti nocivi. Innovativa e intuitiva, è stata pensata per offrire agli utenti uno strumento avanzato ma di semplice utilizzo, in grado di prevenire danni alle colture e di promuovere pratiche sostenibili. SpyFly nasce dall’innovazione di Agrorobotica che sfruttando algoritmi di apprendimento è in grado di creare sensori ad alto contenuto tecnologico e dal contributo di Netsens, azienda che produce sistemi tecnologici per agricoltura, meteorologia, ambiente e viabilità made in Italy.

Questa trappola avanzata è in grado di attrarre, catturare e riconoscere tramite algoritmi di Intelligenza artificiale i parassiti dannosi per le colture, inviando un alert in tempo reale agli agricoltori in caso di minacce di specie altamente infestanti. Un vero e proprio sistema di monitoraggio dello stato di salute delle colture e delle infestazioni da insetti parassiti nelle colture, che utilizza esche a base di feromoni per attrarre e catturare insetti dannosi. La trappola cattura foto giornaliere di questi insetti e trasmette le immagini al cloud. Inoltre, il dispositivo monitora dati sul campo come temperatura, umidità e pressione barometrica.

Il monitoraggio real-time di insetti nocivi per il raccolto viene gestito interamente da smartphone o tablet, riducendo al minimo l’intervento umano per il riconoscimento delle specie infestanti.