Al via il progetto "In Europe We Care for Beef"

Il progetto In Europe We Care for Beef, promosso da Aop Italia Zootecnica e finanziato dalla Commissione europea, ha come obiettivo la promozione della carne bovina di alta qualità prodotta in Italia, incoraggiando al contempo un consumo più consapevole e sostenibile. Punto cardine del progetto è il rafforzamento della riconoscibilità del marchio Consorzio Sigillo Italiano, sinonimo di eccellenza e garanzia per i consumatori.

In Europe We Care for Beef nasce con l’intento di informare il pubblico sui rigorosi standard seguiti dagli allevatori italiani, conformi al Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia (Sqnz). La carne bovina promossa all'interno di questo progetto proviene da allevamenti che adottano pratiche attente alla sostenibilità ambientale e al benessere animale, offrendo un prodotto d’eccellenza, sicuro e tracciabile in ogni fase della filiera.

Il progetto è entrato nella sua fase operativa, con iniziative mirate a coinvolgere direttamente i consumatori. Dal 27 ottobre è attiva una campagna di comunicazione multicanale che per due settimane sarà diffusa su TV, radio e piattaforme digitali. La campagna è in onda sul network del Gruppo Mediaset, comprendendo le tre principali emittenti televisive - Rete4, Canale5 e Italia1 - una selezione di canali tematici, la piattaforma Tgcom24, e radio di grande ascolto come Radio Montecarlo, Radio Subasio e R101.Attraverso spot, banner e pillole radiofoniche vengono messe in risalto le qualità uniche della carne bovina prodotta in Italia, evidenziando le caratteristiche che la distinguono: elevati standard di qualità, garanzia di tracciabilità e una produzione attenta alla sostenibilità ambientale.

Parallelamente, da giovedì 7 a sabato 9 novembre, la promozione del progetto si svilupperà anche all’interno di una selezione di punti vendita della Grande Distribuzione Organizzata. Presso i supermercati Il Gigante di San Giuliano Milanese (MI), Cinisello Balsamo (MI) e Villasanta (MB) si terranno eventi promozionali dedicati in particolare alla carne di Fassone di Razza Piemontese, Vitellone e Scottona allevati ai cereali. Durante queste giornate, i clienti potranno partecipare a degustazioni di battuta di Fassone di Razza Piemontese, scoprendo da vicino le sue pregiate caratteristiche organolettiche.

In Europe We Care for Beef rappresenta un’importante occasione per promuovere il valore del comparto zootecnico italiano e per rafforzare il legame tra produzione di qualità e consumo consapevole. Attraverso il racconto della tradizione, dell'innovazione e dell'impegno quotidiano degli allevatori, il progetto intende far conoscere al grande pubblico un prodotto d'eccellenza, fiore all’occhiello del nostro patrimonio agroalimentare.