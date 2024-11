IDeA Taste of Italy cede propria partecipazione nel gruppo Wisecap

IDeA Taste of Italy, fondo di private equity gestito da DeA Capital Alternative Funds Sgr, ha ceduto la propria partecipazione nel gruppo Wisecap, pari al 35% del capitale, ad un investment office europeo, che porterà risorse ed expertise per accelerare la crescita della società insieme alla famiglia Delfanti.

Wisecap è una tra le maggiori aziende europee di sistemi di chiusura interamente focalizzate sul settore del beverage. Con cinque stabilimenti in Italia, Spagna, Polonia e Repubblica Ceca, il gruppo produce oltre 13 miliardi di chiusure annue, fornendo ai principali imbottigliatori di acqua minerale e bibite -sia locali sia multinazionali- la più completa gamma di prodotti sul mercato. Fin dalla fondazione, avvenuta nel 1977 a Piacenza, il gruppo si è distinto per la propria cultura di servizio e innovazione. Dall’investimento di IDeA Taste of Italy, avvenuto nel marzo 2017, il gruppo è cresciuto fortemente, portando il fatturato da euro 40 a oltre euro 100 milioni.

Tale crescita è il frutto dello sviluppo di nuove linee di prodotto, quali le chiusure “extralight”, le chiusure premium in alluminio per acqua in vetro e le chiusure “tethered” richieste dalle nuove normative UE; dell’aggiudicazione di importanti contratti con le maggiori multinazionali del beverage; di due acquisizioni perfezionate nel 2017 e nel 2020 rispettivamente in Spagna e Polonia. Oggi oltre metà del fatturato del gruppo è generato all’estero.IDeA Taste of Italy ha affiancato la società e l’imprenditore Alessandro Delfanti in questo percorso di sviluppo favorendo i continui investimenti in tecnologia, implementando la strategia di acquisizioni e supportando l’allargamento del management team. La famiglia Delfanti, titolare della quota di controllo pari al 65% del capitale, non ha ceduto quote e prosegue il proprio impegno in azienda al fianco del nuovo socio finanziario.

Durante questo "percorso di trasformazione e crescita", Wisecap " ha consolidato il settore con due acquisizioni e si è affermata come partner di riferimento per i più importanti imbottigliatori di acqua minerale e bibite in Europa", ha detto Filippo Amidei, Managing Director di IDeA Taste of Italy, ringraziando "la famiglia Delfanti e tutti i manager e dipendenti della società per il loro impegno”.

Da parte sua, Alessandro Delfanti, amministratore delegato di Wisecap, ha dichiarato: “Vogliamo ringraziare IDeA Taste of Italy, che si è dimostrato un socio orientato alla crescita, allineato ai valori aziendali e sempre pronto a lavorare al nostro fianco, giorno per giorno, per la realizzazione degli obiettivi che ci eravamo prefissati. Wisecap è oggi ottimamente posizionata per un’ulteriore fase di sviluppo sui mercati internazionali, anche attraverso nuove acquisizioni”.