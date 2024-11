Brio: l'avocado biologico parla italiano

E' uno dei frutti più impattanti dal punto di vista della sostenibilità ambientale e sociale: l'avocado, nutrimento un tempo principe delle classi povere di vari paesi sudamericani, ma trasformatosi in uno dei simboli degli squilibri alimentari globali. Sì, perchè il prezioso frutto è diventato di moda nelle diete salutiste occidentali. Risultato? Prezzi alle stelle, i poveri che se lo possono più permettere, costi ambientali pesanti per l'iperproduzione e il trasporto.

Ma ora c'è un'alternativa. L’avocado biologico da oggi parla anche italiano e lo fa grazie a Brio, azienda del Gruppo Alegra specializzata nell’ortofrutta biologica che, insieme al partner Alce Nero, ha avviato nel 2023 un ambizioso progetto per sviluppare la produzione “Made in Italy” di un prodotto sempre più apprezzato dal consumatore. L’avocado bio Italiano Alce Nero arriverà nei banchi dell’ortofrutta a metà novembre e sarà disponibile fino alle fine di febbraio in diversi grazie al lavoro di un gruppo di produttori altamente specializzati concentrati in provincia di Catania.

“Brio è stata una pioniera della vendita dell’avocado biologico, puntando su questo frutto fin dai primi anni 2000", commenta il direttore commerciale Mauro Laghi. "Il nostro obiettivo, fin da subito, è stato quello di garantire al consumatore un prodotto di qualità elevata e certificata per 12 mesi all’anno: un risultato che abbiamo raggiunto grazie a forniture provenienti dalle aree del mondo più vocate, in primis Spagna e Perù, alle quali oggi, finalmente, si affianca una produzione consistente 100% made in Italy, coltivata in Sicilia e lavorata nei nostri stabilimenti. Al nostro fianco c’è un primo, ristretto, nucleo di produttori, che nel corso degli anni ha deciso di destinare superfici crescenti alla coltivazione dell’avocado biologico: esperienza e competenza che si uniscono alle condizioni pedoclimatiche tipiche dell’areale di produzione e ideali per lo sviluppo di un frutto di qualità premium che risponde agli standard elevati del marchio Alce Nero”. Il progetto è stato avviato nel 2023 ma è con questa campagna che i quantitativi hanno cominciato a farsi interessanti anche per la Gdo.

“L’avocado è un prodotto in forte crescita, sempre più richiesto dal consumatore per le sue caratteristiche nutrizionali uniche, e da sempre distintivo dell’offerta di Brio", prosegue Laghi. "L’anno scorso i volumi disponibili hanno consentito di effettuare test commerciali mirati, ma per il 2024-2025 intendiamo garantire una presenza continuativa nei reparti ortofrutta dei nostri clienti”. Per questa prima campagna di commercializzazione saranno disponibili frutti della varietà Hass ma già dal 2025 il mercato vedrà un aumento significativo dei volumi e l’arrivo anche di frutti precoci della varietà Bacon: l’obiettivo è di ampliare la disponibilità dell’avocado italiano da ottobre a fine marzo. “Il piano di sviluppo è già tracciato: lavoriamo per garantire all’avocado italiano spazi e opportunità crescenti. Già da quest’anno infatti proporremo diverse soluzioni di acquisto: dalla vaschetta da due frutti al frutto singolo", conclude Laghi. "Siamo pronti, com’è nella nostra tradizione, a individuare la soluzione migliore in base alle esigenze dei clienti e dei differenti canali di vendita”.