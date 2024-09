Brio chiude il 2023/24 con fatturato a 56 mln euro

Fatturato a quota 56 milioni di euro (+11% rispetto allo scorso anno) e consolidamento dei volumi venduti: è positivo il bilancio di Brio, società del Gruppo Alegra specializzata nell’ortofrutta biologica, relativo all'esercizio 1° luglio 2023 - 1° luglio 2024. A trainare gli indici verso l’alto contribuiscono anche l’ottima performance sui mercati esteri e la sinergia vincente con Alce Nero, brand che continua ad incrementare la propria notorietà e penetrazione nelle famiglie italiane e che si prepara a lanciare nuovi formati di ortofrutta fresca biologica con grammature più in linea con le richieste del consumatore moderno.

“Marca, dimensioni strutturali e garanzie qualitative sono i fattori cruciali per il successo, in particolare in uno scenario complesso come quello che vive attualmente il mondo del biologico", commenta Gianni Amidei, presidente di Brio, "e sono questi alcuni dei fronti su cui l’azienda si è concentrata, investendo nella partnership con un marchio vincente come quello di Alce Nero, in costante crescita sul mercato italiano". Secondo il presidente, anno dopo anno, l'azienda ha saputo dimostrarsi partner affidabile per la Gdo non solo italiana ma anche estera, confezionando a marchio del distributore per le principali insegne europee .Le scelte strategiche aziendali e di gruppo, come l’allargamento della base produttiva nelle regioni del sud del Paese da parte della nostra cooperativa di riferimento Agrintesa, ci hanno permesso di essere sempre più riconosciuti come fornitori d’eccellenza, in grado sia di garantire qualità e quantità lungo una finestra commerciale sempre più ampia sia di mitigare il rischio climatico coltivando in aree diverse”.

“L’ultimo anno ci ha visti consolidare le nostre posizioni nella Gdo nazionale e, in particolare, in quella estera che da sola vale il 50% del nostro volume di affari e dove Brio ha confermato le buone performance raggiunte nell’esercizio precedente", illustra Amidei. Ad evidenziarsi, in un paniere che conta oltre 50 referenze, sono stati prodotti sui quali possiamo vantare un’elevata specializzazione lungo tutta la filiera, dal campo al magazzino: penso a pomodori, carote, zucchine, patate, asparagi, broccoli per la verdura e kiwi, pere, arance, limoni, clementine e mele per la frutta. Proprio a queste ultime è dedicato l’importante investimento che ha portato all’inaugurazione, lo scorso gennaio, del nuovo impianto di selezione e lavorazione installato nello stabilimento di Agrintesa”.

L'azienda è presente anche nel canale Horeca: "Abbiamo perfezionato la fusione con una nostra società per essere più presenti nella ristorazione collettiva pubblica, principalmente scolastica, e privata", spiega a riguardo Amidei, "concentrando l’attività in un unico organismo, razionalizzando costi e sfruttando le sinergie di gruppo. Ad oggi il fatturato in questo canale è in crescita e il consumo del biologico fuori casa è in netta ripresa”.