Gustus: 10° edizione ai nastri di partenza a Napoli

Gustus, il più importante salone del Centro-Sud del food e della tecnologia per la cucina professionale e per la ristorazione, compie dieci anni e torna alla Mostra d’Oltremare di Napoli da domenica 17 a martedì 19 novembre (ore 10-18). L’evento inaugurale, in programma domenica alle 12 sul palco centrale del padiglione 2, vedrà la presenza dell’assessore all’Agricoltura della Regione Campania Nicola Caputo, dell’assessore alle Attività produttive e Turismo del Comune di Napoli Teresa Armato, e del patron di Progecta che organizza la fiera Angioletto de Negri, con Giuliana Gargano, exhibition manager di Gustus. Previsto anche il saluto dei vertici della Federazione Italiana Cuochi e dell’Unione Regionale Cuochi della Campania.

Da qui prenderà il via ufficiale la kermesse che si articola su circa 8mila metri quadrati di area espositiva – nei padiglioni 3B – 3 – 2, e che accoglie oltre 12mila operatori. A Gustus parteciperanno espositori di ogni settore: dai pastifici a carni e salumi, dai surgelati al seafood, dai caseari agli oli di eccellenza e alla pasticceria, passando per le cucine professionali, la tecnologia per la ristorazione e la logistica.

“La nuova edizione di Gustus, salone professionale del food e della tecnologia per il Centro Sud, si conferma", evidenzia Caputo, "come un appuntamento fondamentale per valorizzare le eccellenze agroalimentari campane, favorire la cooperazione tra le imprese e promuovere un modello regionale innovativo per lo sviluppo del nostro settore. Una vetrina importante che ci offre l’opportunità di confrontarci sul futuro dell’agricoltura campana e di illustrare le azioni messe in atto negli ultimi anni: dalla promozione della Dop Economy al supporto alle imprese in difficoltà, fino alla creazione di nuove strategie per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle nostre aziende”.

La Regione Campania con l’assessorato all’Agricoltura, come di consueto, avrà uno spazio dedicato al cui interno sarà possibile trovare alcune delle eccellenze del territorio. L’edizione 2024 segna la presenza in fiera, per la prima volta, della Regione Calabria che porta in fiera alcuni dei fiori all’occhiello del territorio: ci saranno infatti pastifici, salumifici e aziende che producono oli.

Fitto il programma di appuntamenti durante i tre giorni della decima edizione di Gustus. Attenzione rivolta ai vanti della gastronomia locale con, ad esempio, la presentazione “Abbinamento tra vino e tartufi: eccellenze della Regione Campania” in programma domenica alle 15 nella sala Mediterraneo. Immancabile il connubio Gustus-pizzerie con la premiazione, lunedì alle 10 nella sala Mediterraneo, di quelle segnalate con tre galletti dalla guida de Il Mattino “Le migliori 300 pizzerie della Campania” con Luciano Pignataro. E alla sostenibilità, vera sfida di questi tempi, con martedì alle 15:30 sul palco centrale la tavola rotonda “Ristorazione sostenibile: si può fare di più! Un approccio gestionale e un insieme di azioni pratiche finalizzate alla riduzione degli impatti negativi sull’ambiente alla valorizzazione socioeconomica del ristorante stesso”.

Spazio a Federcarni che per l’appuntamento 2024 propone, nel corso delle tre giornate, numerosi eventi con un focus specifico sulla formazione: preparazione e cottura delle carni, frollatura, carni crude e tartare. Novità di quest’anno sarà una giornata, il martedì a partire dalle 11 in sala Accademia, interamente dedicata a ristoratori e steakhouse che potranno presentare alla platea una propria specialità o ricetta a base di carne. E protagonista del salone sarà ancora una volta la Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria che lunedì alle 16, nella sala Mediterraneo, premierà i vincitori delle varie categorie in gara del ‘The Best Panettone of The World’.