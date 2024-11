Despar /2. Il brand è "Insegna dell'anno" per la quinta volta

Despar è “Insegna dell’Anno 2024 – 2025” nella categoria Supermercati, un riconoscimento ottenuto per il quinto anno consecutivo che consolida il legame dell’Insegna con i propri clienti e testimonia la qualità del servizio offerto dai punti vendita del marchio dell’Abete.

Insegna dell’Anno, promosso da Q&A Research Italia srl, è un progetto di ricerca sostenuto da centinaia di insegne retail, per disporre della più ampia rilevazione sul gradimento dei consumatori nei confronti dei propri negozi preferiti. Il riconoscimento, assegnato direttamente dalle valutazioni dei clienti, celebra l’eccellenza nel retail, valutando non solo la qualità dei prodotti, ma anche l’intera esperienza d’acquisto. Nel 2024 il premio ha visto competere 550 insegne, suddivise in 26 categorie per il premio Insegna dell’Anno Italia e in 23 categorie per il premio Insegna Web dell’Anno Italia. Ogni realtà candidata al Premio Insegna dell’Anno Italia è stata valutata direttamente dai clienti finali per diversi aspetti: il prezzo, l’assortimento, l’accoglienza, la competenza degli addetti, la facilità d’acquisto, l’aspetto dei negozi.

A seguito dei voti espressi dagli oltre 377.000 consumatori coinvolti nella valutazione delle insegne, Despar si è aggiudicata per il quinto anno consecutivo l’ambito riconoscimento nella categoria Supermercati. Considerando, in particolare, il criterio di valutazione “facilità d’acquisto”, Despar ha ricevuto, su una scala da 1 a 5, un punteggio di 4,1 rispetto al punteggio medio di 3,7 ottenuto dalle altre insegne finaliste nella stessa categoria.

“Il riconoscimento ottenuto ci rende orgogliosi del percorso che la nostra Insegna sta portando avanti grazie al lavoro di tutti i nostri soci e degli oltre 12.000 collaboratori di Despar in tutta Italia che rappresentano il valore aggiunto della nostra Insegna e sono gli ambasciatori verso i clienti dei valori e della qualità della nostra offerta", ha commentato Filippo Fabbri, direttore Generale di Despar Italia. "Si tratta di un risultato che confermiamo di anno in anno, a testimonianza del costante apprezzamento che riceviamo dai clienti e che rappresenta per noi un’ulteriore spinta nel continuare sulla strada dell’innovazione puntando sull’offerta di prodotto a marchio, sulla qualità e sulla convenienza che da sempre rappresentano il nostro segno distintivo per rispondere in modo sempre più preciso e puntuale alle esigenze delle famiglie italiane che ci scelgono ogni giorno”.