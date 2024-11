Marr/2. Vendite in accelerazione a ottobre 2023

Per quel che concerne il contesto di mercato dei consumi alimentari fuori casa, come già indicato in precedenza, secondo l’Ufficio Studi di Confcommercio (Congiuntura n° 10, novembre 2024) i consumi a quantità della voce “Alberghi, pasti e consumazioni fuori casa” in Italia nel terzo trimestre 2024 evidenziano una flessione dello 0,8% rispetto al pari periodo dell’anno precedente; per TradeLab (Afh Consumer Tracking, ottobre 2024) il numero di visite alle strutture della ristorazione fuori casa dell’ “Away From Home” (AFH) nel terzo trimestre 2024 fa segnare una flessione dell’1,7%.

Le vendite ai clienti del segmento dei Wholesale (per la quasi totalità di prodotto ittico congelato a grossisti) nei primi nove mesi 2024 sono pari a 140,7 milioni di euro (147,1 milioni nel 2023) e risentono della già citata riduzione dell’euro/kg dei prodotti ittici; mentre quelle del terzo trimestre 2024 ammontano a 41,6 milioni di euro e nel confronto con i 43,2 milioni del pari periodo 2023 in particolare sono influenzate dalla tempistica di una campagna di pesca, i cui effetti in termini di vendite l’anno scorso erano interamente ricaduti nel terzo trimestre, mentre nel 2024 in parte hanno interessato anche il corrente quarto trimestre.

Ad ottobre le vendite del Gruppo Marr (leggi notizia EFA News su resoconto intermedio di gestione) sono in accelerazione rispetto al terzo trimestre ed evidenziano, rispetto al pari periodo dell’anno precedente, una crescita in tutti i segmenti di clientela, grazie anche al miglioramento dell’euro/kg dei prodotti venduti. Tale andamento è confermato anche in questi primi giorni di novembre.

In questo contesto di mercato del foodservice in Italia, che si conferma importante, Marr sta attuando una strategia finalizzata all’incremento della presenza sul Cliente e al miglioramento della redditività.

Il primo pilastro di tale strategia è rappresentato da una proposta commerciale volta ad aumentare la soddisfazione e fidelizzazione del Cliente attraverso un approccio consulenziale della forza vendita e una gamma di prodotti segmentati per tipologia di clientela, momenti di consumo e fascia di posizionamento. Rientrano in questo ambito le iniziative mirate con una proposta dedicata per l’Hospitality e il Quick Service Restaurants and Street Food.

Il secondo pilastro si basa sull’efficientamento della gestione volto a contenerne i relativi costi garantendo un livello di servizio distintivo al Cliente. Ricadono in questa tipologia di interventi il progressivo roll-out di strumenti e processi per la pianificazione e ottimizzazione delle consegne e il recente avvio del trasferimento delle attività operative dallo storico centro distributivo di Marr Milano alla più moderna struttura di Marr Lombardia, avviata lo scorso aprile. L’efficientamento operativo prevede anche il mantenimento di un elevato livello di attenzione all’assorbimento di capitale circolante.

Il terzo pilastro è rappresentato dal percorso in atto della Digital Transformation volto all’ottimizzazione dei processi attraverso interventi che interessano tanto l’ampliamento dei servizi al Cliente quanto le attività interne e di supporto.

Coerentemente con tale strategia si pone l’avanzamento del Piano investimenti, rispetto al quale procedono secondo programma i lavori per la realizzazione della piattaforma logistica nel Centro-Sud (a Castelnuovo di Porto nel Lazio) il cui avvio delle attività è confermato nella prima parte del 2025.

Proseguono anche le attività per l’attuazione del progetto della piattaforma logistica nel Centro-Nord (Ospedaletto Lodigiano in Lombardia).

Inoltre sono stati avviati i lavori per il nuovo centro distributivo in Puglia che, come indicato in occasione dell’aggiornamento del Piano investimenti del novembre dell’anno scorso, sarà preso in locazione da Marr e andrà a sostituire l’attuale unità di Marr Puglia con una struttura più efficiente e con una capacità operativa adeguata a cogliere le opportunità di sviluppo di un territorio a forte vocazione turistica.

2/ Fine