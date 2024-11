Heineken investe 45 milioni nel nuovo centro ricerca in Olanda

Heineken ha deciso di investire 45 milioni di Euro per costruire un nuovo centro di ricerca e sviluppo globale a Zoeterwoude, nei Paesi Bassi. Il nuovo centro si chiamerà Dr. H.P. Heineken Centre, dal nome di Henry Pierre Heineken, chimico nato nel 1886 e morto nel 1971 che ha implementato miglioramenti e innovazioni fondamentali per la qualità di Heineken.

Il centro di 8.800 metri quadrati, come spiega il comunicato ufficiale, si concentrerà sullo sviluppo di nuovi prodotti e sul miglioramento di quelli esistenti. Inoltre, l'azienda impiegherà personale proveniente da 12 Paesi per lavorare alle innovazioni per marchi come Heineken, Desperados e Amstel. La struttura sarà dotata di uffici, laboratori, un centro servizi per i modelli e reparti per la ricerca sensoriale e lo sviluppo del packaging: si tratta, sottolinea la società, di una parte fondamentale della rete globale di R&S di Heineken, che comprende centri in Messico, Sudafrica e Sudest asiatico.

Situato in posizione strategica accanto alla più grande fabbrica di birra d'Europa e vicino all'Università di Tecnologia di Delft (TU Delft), il centro di Zoeterwoude è "ben posizionato per promuovere l'innovazione sia locale che globale". Il sito sarà anche lo scenario delle iniziative di sostenibilità di Heineken, tra cui l'installazione della prima caldaia elettrica su larga scala del settore.



“Sin dalla fondazione di Heineken, l'innovazione e la tecnologia sono state alla base del nostro successo, dal lievito A, che fornisce il gusto unico di Heineken sin dal XIX secolo, alla rivoluzione della birra senza alcol guidata da Heineken 0.0 -sottolinea l'amministratore delegato di Heinken, Dolf van den Brink-. Questo centro, cuore pulsante della nostra rete globale di R&S, apre nuove possibilità per ottimizzare aromi e processi e per portare sul mercato prodotti innovativi. Si tratta di una pietra miliare fondamentale per la realizzazione della nostra strategia Brew a Better World 2030, attraverso la quale Heineken alza l'asticella e consente di progredire più rapidamente verso un mondo a zero emissioni e un mondo più giusto e più sano. Scegliendo Zoeterwoude come sede del Dr. H.P. Heineken Centre, Heineken sottolinea il suo impegno nei confronti dei Paesi Bassi e contribuisce a mantenere l'Olanda come leader nella tecnologia alimentare”.

La collaborazione di Heineken con la TU Delft sarà ulteriormente rafforzata dal nuovo centro, che offrirà agli studenti di master e dottorato l'opportunità di impegnarsi in progetti pionieristici di biotecnologia.

“Il nuovo Centro Dr. H.P. Heineken -aggiunge Jack Pronk, professore e direttore del dipartimento di biotecnologia della TU Delft- offre possibilità uniche per intensificare ulteriormente la nostra collaborazione con Heineken sulle innovazioni basate sulle biotecnologie nella produzione della birra. Le biotecnologie hanno un immenso potenziale per affrontare le sfide globali e rendere più sostenibile la nostra società futura. Il nostro personale e i nostri studenti sono desiderosi di contribuire a questa missione attraverso una ricerca d'avanguardia sulla fermentazione all'interfaccia tra università e industria”.