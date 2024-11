Amadori presenta "La Suprema": la fesa di tacchino è gourmet

Seguire corretti stili di vita e una dieta bilanciata, avere informazioni puntuali sull’origine delle materie prime, in particolare sull’italianità e la qualità dei processi produttivi, ed essere ispirati e sperimentare per vivere esperienze gastronomiche anche a casa: sono questi i principali trend del mercato dei prodotti a base di carne e, nello specifico, per le carni bianche di tacchino.

Secondo una recente ricerca, il 77% dei consumatori non è a conoscenza dei benefici nutrizionali del tacchino e vorrebbe saperne di più, specialmente oggi che i temi legati alla corretta alimentazione sono in costante ascesa. Amadori, ancora una volta, risponde in modo distintivo a questi bisogni, con “La Suprema”, il nuovo taglio pregiato di fesa di tacchino che valorizza l’offerta di marca nel segno dell’innovazione e della premiumness.

“La Suprema” è una novità unica sul mercato: il taglio “in verticale”, dallo spessore di 1,5 cm, ricorda quello delle carni di bovino e offre una consistenza tenera e diversa rispetto alle fette “tradizionali”, con una materia prima di alta qualità e un’origine garantite dalla filiera “Qualità 10+” Amadori: la nuova referenza è a base di carni 100% italiane, da animali allevati senza uso di antibiotici e nutriti con alimentazione esclusivamente vegetale.

Questo posizionamento premium risponde anche alle esigenze di milioni di italiani sul tema della corretta alimentazione, valorizzando le proteine “bianche” della carne di tacchino, il cui apporto nutrizionale è espresso dall’elevato contenuto proteico (25 gr per 100 grammi), dal basso contenuto di grassi (2%) e dall’essere fonte di vitamina B12.

“La Suprema”, inoltre, si presta a svariate interpretazioni gourmet. Per questo, in vista dell’imminente “Thanksgiving”, la festa per antonomasia che gli americani amano trascorrere in famiglia, col tacchino protagonista assoluto, Amadori ha chiesto allo chef siciliano Seby Sorbello (www.sebysorbello.it) di interpretare a suo modo “La Suprema”: per il prossimo 28 novembre, ecco la “Galantina di tacchino ripieno, con castagne e pistacchi di Bronte, caponata siciliana di verdure invernali”, un piatto che riprende la tradizione del Giorno del Ringraziamento abbinandolo a materie prime a Km 0 del territorio etneo.

Una ricetta dai sapori e colori dell’autunno, fra la Sicilia e gli Usa, da replicare nella cucina di casa per saggiare le proprie abilità. Per chi, invece, non avesse tempo e modo di ispirarsi al piatto “firmato” Seby Sorbello, in ogni confezione di “La Suprema” è inclusa una pratica bustina con gli aromi, pronta all’uso per una soluzione pratica quanto gustosa. “La Suprema” è confezionata in Atm, in confezione da 300 grammi, con un packaging al 70% in plastica riciclata.