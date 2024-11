"Casa Despar": al via campagna on air in radio, tv e social

Ha preso il via “Casa Despar”, la nuova campagna Adv di Despar che mette al centro il racconto dei valori distintivi dell’Insegna e i punti di forza del prodotto a marchio che garantiscono ai clienti qualità e convenienza. La campagna è on air con un articolato piano di comunicazione che, dal 17 al 30 novembre, porta l’Insegna dell’Abete in TV, sulle piattaforme online e sulle principali emittenti radiofoniche.

Lo spot, ideato dall’agenzia di comunicazione integrata Life, sviluppa il suo racconto attraverso un tono di voce ironico e coinvolgente che ricalca lo stile delle storiche sit-com italiane, mettendo al centro i tratti caratterizzanti dell’insegna. Il racconto umanizza così i valori distintivi di Despar, Qualità e Convenienza, trasformandoli in una coppia di opposti, autentica e, a volte, in contrasto, che solo i prodotti Despar riescono a mettere d’accordo nel momento della spesa.

Lei, attenta agli ingredienti, alla provenienza dei prodotti, alla lettura delle etichette, rappresenta la “Qualità”. Lui, un tipo più sbrigativo, molto attento agli sconti e alle offerte, raffigura il Prezzo. Attorno a questi due personaggi è costruito il nuovo spot che, attraverso dialoghi ironici e istantanei tra i due personaggi, propone sketch divertenti in stile sit-com italiane, con tanto di sigla creata ad hoc. Il concept creativo sviluppato da Life mira a valorizzare l’unicità del marchio, adottando un linguaggio fresco e originale attraverso il format innovativo della sit-com.

La campagna è veicolata attraverso un media mix articolato in TV, piattaforme online e il ritorno sulle principali emittenti radiofoniche nazionali. In particolare, lo spot TV, in formato da 15’’ e 30’’ è on air per due settimane sui canali Rai, Mediaset, con passaggi durante i programmi più seguiti dei palinsesti, e su Sky on Demand. Insieme allo spot TV, la campagna viene diffusa sui canali social, in particolare Facebook e Instagram, e all’interno dell’offerta degli online video (Youtube, Mediaset Infinity) con una programmazione geotargetizzata sulle piattaforme più utilizzate dal pubblico web. Completa la pianificazione il ritorno dello spot “Casa Despar” sulle principali emittenti radiofoniche nazionali nel periodo 24 - 30 novembre, con oltre 700 passaggi su realtà di primario livello di ascolti.

“Per la nuova campagna abbiamo scelto di giocare sull’ironia e sull’immediatezza del linguaggio narrativo della sit-com, per esplorare un nuovo approccio nel modo di raccontare i valori della nostra Insegna, mettendo al centro il concept della 'Casa Despar' dove il cliente trova qualità e convenienza, che diventa anche il claim del nuovo spot", ha commentato Ombretta Putzu, responsabile Marketing e Comunicazione di Despar Italia. "E proprio questi due valori, che vengono umanizzati in una coppia di opposti, sono il cuore del racconto della nuova campagna con la quale vogliamo consolidare il legame di vicinanza e fiducia che ci unisce ai nostri clienti, continuando nel percorso di rafforzamento della nostra brand awareness puntando sui tratti distintivi della nostra offerta”.

“Abbiamo ideato il nuovo spot Despar con un approccio innovativo”, spiega Alberto Tivoli, amministratore unico di Life. "Qualità e Convenienza, i protagonisti del racconto, rappresentano due valori apparentemente in contrasto, ma che in ‘Casa Despar’ trovano il loro equilibrio, incarnando perfettamente il messaggio del brand. È una scelta creativa che non si limita a comunicare un messaggio di valore, ma introduce un nuovo approccio narrativo nel settore della Gdo, grazie all’ironia e al format della sit-com. La collaborazione tra Life e Despar, ormai al suo secondo anno, si consolida ulteriormente, confermando una visione strategica condivisa per raggiungere risultati sempre più importanti”.

Guarda il video: