Purina supporta Dog-Pet Therapy all'ospedale Molinette

Presso la Dental School Ospedale Molinette di Torino, al 3° piano nel reparto dedicato ai bambini con disabilità e al 2° piano di Odontoiatria Pediatrica, partirà una serie di incontri di Dog-Pet Therapy: un’iniziativa promossa da For a Smile Onlus Ets e supportata da Purina, per aiutare i piccoli pazienti in attesa di un intervento odontoiatrico.

Tre volte al mese, i cani del progetto Basta Una Zampa, accompagnati dai loro coadiutori professionisti certificati I.A.A. (interventi Assistiti con Animali), incontrano i bambini e le bambine nella sala d’attesa. Un’attività fortemente voluta dalla Dental School, che vedrà i piccoli pazienti affetti da problemi psico-fisici e disabilità, anche gravi, accompagnati direttamente alla poltrona del dentista per aiutarli a gestire la seduta di odontoiatria.

Questa nuova iniziativa che prenderà vita tre volte al mese sarà anche occasione di raccolta di importanti evidenze per la stesura di una tesi di specialità Odontoiatria Pediatrica.

Il progetto di Dog-Pet Therapy e partito nel 2017 prima negli ospedali e successivamente nelle scuole, donando gli incontri con i nostri amici a 4 zampe a piu di 40.000 bambini raggiungendo 2 goals relativi all’Agenda 2030 dalle Nazioni Unite.

L’obiettivo del progetto di For a Smile Onlus Ets punta al miglioramento della qualita della vita e all’incremento del benessere dei bambini, attivando e sostenendo le loro risorse di crescita e progettualità individuale.

Attraverso l’interazione sociale con un animale formato appositamente, i percorsi di Dog-Pet Therapy puntano al miglioramento dell’esperienza sotto diversi punti di vista: miglioramento stato di salute psico-fisico; aumento della fiducia in sé stessi; elaborazione del linguaggio verbale e non-verbale nella comunicazione; senso di protezione in una fase dominata dall’incertezza; valvola di sfogo emotivo; miglioramento di alcuni aspetti motori; miglioramento dello spirito di gruppo.

Queste iniziative sono particolarmente indicate per bambini che vivono in contesti fragili con disabilita , affetti da autismo o altri disturbi del neurosviluppo.

Purina ha scelto di collaborare con For a Smile Onlus presso la Dental School di Torino per supportare i giovani pazienti e le loro famiglie in quanto gli Interventi Assistiti con gli Animali rappresentano un tassello naturale e fondamentale all’interno dei propri impegni, in particolare nell’ambito dei programmi di sensibilizzazione e miglioramento della vita delle persone grazie al rapporto tra le persone e i pet. Attraverso gli “impegni oltre la ciotola”, volti a promuovere una vita migliore per i pet, le persone e la salute del Pianeta, l’azienda concretizza il proprio commitment per fornire un'educazione sul possesso responsabile dei pet che aiuti gli animali da compagnia e le persone a condurre una vita felice insieme, perché “Insieme e meglio”.

“Presso la Dental School è attivo da anni il supporto della dog-therapy nel trattamento odontoiatrico di pazienti pediatrici con fragilità", afferma Nicola Scotti, direttore della Dental School. "Il riscontro clinico è decisamente positivo, facilitando l’approccio del paziente a sottoporsi ad alcune terapie. Tuttavia, essendo la Dental School un centro di Ricerca, è in fase di attivazione uno studio clinico caso-controllo che mira a valutare i livelli di cortisolo e di alcune proteine specifiche dello stress nella saliva di pazienti che non hanno usufruito della dog-pet therapy versus pazienti che ne hanno avuto il beneficio prima di essere sottoposti a cure odontoiatriche. La riduzione di questi indicatori dello stress in pazienti che sono stati preparati prima alle cure odontoiatriche con la dog-pet therapy ne proverebbero scientificamente i benefici".

“I benefici della Dog-Pet Therapy sono evidenti, sia per i bambini che per le loro famiglie, che grazie alle attività proposte dai coadiutori I.A.A. possono vivere momenti di leggerezza e di stacco, permettendo allo staff medico-ospedaliero di operare in una situazione di minore tensione", dichiara Ludovica Vanni, presidente e Socio fondatore di For a Smile Onlus Ets. "L’attività con i cagnolini, infatti, regala ai bambini senso di protezione in una fase dominata dall’incertezza, distoglie l’attenzione dall’ambiente ospedaliero, rafforza la complicità, aumenta la fiducia verso gli operatori sanitari, aiuta ad elaborare un linguaggio verbale e non verbale nella comunicazione e costituisce una indiscutibile valvola di sfogo nell’attesa. È un grande onore per noi prendere parte alla ricerca proposta dalla Dental School, per dimostrare i benefici della compagnia dei cani per i pazienti. Accade sempre qualcosa di speciale quando un bambino incontra un amico a quattro zampe: lì For a Smile Onlus Ets c’è con il suo Sorriso”.

“Abbiamo incontrato For a Smile Onlus Ets circa due anni fa e da allora è nato un interessante e sinergico scambio che ci ha portato oggi a sostenere questa bellissima iniziativa, che concretizza il nostro credo, ovvero il potere che può scaturire dalla relazione tra le persone e i pet", commenta Sara Faravelli, Corporate Communication Director di Purina Italia e Sud Europa. "Siamo inoltre molto curiosi e interessati a quelli che saranno i risultati di questa ricerca, che ci darà ulteriori dati e preziose informazioni sui benefici che la relazione con gli animali da compagnia può portare, in particolare a persone in stato di necessità.”