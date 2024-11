Nestlé sempre più a supporto dei dipendenti

Per il quinto anno consecutivo, Nestlé è stata nominata tra i "World's Best Employers" dalla rivista Forbes. Così facendo, il gruppo migliora costantemente il suo posizionamento ogni anno sia nelle classifiche globali che in quelle di categoria. L'elenco si basa sul contributo di oltre 300mila professionisti che lavorano per aziende e organizzazioni multinazionali in 50 paesi. Ai partecipanti è stato chiesto di raccomandare la propria azienda a familiari o amici e di valutarla in base a vari criteri, tra cui stipendio, opportunità di sviluppo dei talenti e opzioni di lavoro da remoto.

"Siamo onorati e felici di essere stati riconosciuti nell'elenco dei World Best Employers di Forbes", ha affermato Béatrice Guillaume-Grabisch, vicepresidente esecutivo e responsabile globale delle risorse umane e dei servizi aziendali globali. "Questo riconoscimento riflette il nostro impegno nel supportare l'equilibrio tra lavoro e vita privata e il benessere generale dei nostri dipendenti. Aiutandoli a soddisfare le loro esigenze personali e professionali, siamo in grado di crescere insieme. Restiamo impegnati a coltivare un ambiente di lavoro in cui ogni collega si senta apprezzato, rispettato, autorizzato e ispirato a dare il meglio di sé. Vorremmo estendere la nostra sincera gratitudine ai nostri incredibili dipendenti che rendono Nestlé un posto di lavoro davvero eccezionale".

Il costante progresso di Nestlé riflette i suoi sforzi continui per migliorare la cultura aziendale, implementare efficaci programmi di sviluppo dei talenti, promuovere l'uguaglianza di genere e adempiere ai suoi impegni di responsabilità sociale.

Operando in 188 paesi, Nestlé offre ai dipendenti una piattaforma globale per l'apprendimento e lo sviluppo. La scala e le dimensioni dell'azienda aprono le porte a diverse opportunità di carriera in varie aree geografiche, funzioni, categorie, marchi e prodotti. Nestlé promuove anche una cultura di apprendimento da colleghi con competenze e background diversi, arricchendo la crescita professionale degli individui.

Questo riconoscimento si aggiunge al recente riconoscimento di Nestlé come uno dei datori di lavoro più attraenti al mondo da parte di Universum, azienda leader nel settore dell'employer branding, sulla base del feedback degli studenti e dei sondaggi.