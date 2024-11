Nestlé /2. Materna: nuove soluzioni nutrizionali per gravidanza e fertilità

Nestlé ha presentato due nuove soluzioni nutrizionali, Materna Pre e Materna Nausea, progettate per contribuire alla fertilità femminile e alleviare alcuni dei sintomi correlati alla gravidanza che le donne possono sperimentare, come nausea e vomito.

La domanda di soluzioni per supportare la salute delle donne è in crescita, con il mercato che dovrebbe registrare un'elevata crescita a una sola cifra nei prossimi tre anni. Esistono lacune critiche quando si tratta di soddisfare esigenze specifiche relative al concepimento, ai disturbi digestivi durante la gravidanza e al recupero post-partum. Ad esempio, fino al 70% delle donne incinte soffre di nausea e vomito durante il primo trimestre di gravidanza o per tutta la gravidanza. Le donne necessitano di nutrienti specifici per aiutarle ad affrontare queste sfide. Il lancio di questi nuovi prodotti mira a cogliere le opportunità di questo mercato promettente e poco servito.

"L'ampliamento delle nostre offerte per la salute materna è una priorità aziendale strategica", ha affermato Serena Aboutboul, Senior Vice-President e Head of the Nutrition Business di Nestlé. "L'espansione della gamma Materna con questi due nuovi prodotti riflette il nostro impegno nel fornire alle donne prodotti nutrizionali su misura e basati sulla scienza e nel supportarle prima del concepimento, durante la gravidanza e dopo il parto. Ciò contribuirà in ultima analisi a migliorare i risultati in termini di salute per le madri e i loro bambini".

Materna Pre è il primo prodotto lanciato che si basa sui risultati del primo studio NiPPeR nel suo genere. Si tratta di una miscela nutrizionale brevettata che ha dimostrato di ridurre il tempo di concepimento e di migliorare lo stato nutrizionale delle donne se assunta prima del concepimento. Altri prodotti seguiranno in una fase successiva.

Lo studio NiPPeR, condotto in collaborazione con l'EpiGen Global Research Consortium, ha seguito oltre 1.700 donne dal preconcepimento alla gravidanza e dopo il parto per testare l'impatto di una soluzione nutrizionale contenente una miscela di micronutrienti, probiotici e mio-inositolo. Si è scoperto che la miscela unica riduce il rischio di complicazioni, come il parto prematuro, se assunta prima e durante la gravidanza.

Da parte sua, Isabelle Bureau-Franz, responsabile di R&S per la nutrizione presso Nestlé, ha aggiunto: "Siamo entusiasti di tradurre la nostra scienza all'avanguardia in queste innovazioni di prodotto per supportare la salute materna. In particolare, il lancio di Materna Pre è il risultato di oltre un decennio di convalida scientifica e questo lavoro è un ottimo esempio di come una partnership pubblico-privata possa portare all'innovazione di soluzioni rivoluzionarie progettate per soddisfare le esigenze di salute specifiche delle donne e dei loro bambini".

Il nuovo Materna Nausea, che contiene zenzero naturale e vitamina B6, è scientificamente provato per ridurre la gravità della nausea e del vomito durante la gravidanza. L'azienda lancerà i nuovi prodotti in America Latina nel 2025, con l'intenzione di espandersi in altre zone e aree geografiche in un secondo momento. Questi prodotti fanno parte del portafoglio Nutrition dell'azienda, che si dedica a fornire soluzioni nutrizionali basate sulla scienza in ogni fase della vita, compresa la soddisfazione delle esigenze di salute materna durante l'intero percorso della maternità.