KitKat protagonista della Milan Games Week

KitKat, da sempre sinonimo del break, consolida la sua presenza nel mondo del gaming annunciando l’attesa finale del torneo "KitKat Game Breakers: An Aram Challenge", che si terrà alla Milan Games Week & Cartoomics dal 22 al 24 novembre. Dopo un’intensa fase di qualificazioni, i migliori team della community italiana di League of Legends si sfideranno dal vivo per aggiudicarsi l'ambita "KitKat Cup".

Negli ultimi anni, KitKat si è lanciato nel mondo del gaming con un approccio ironico e coinvolgente, partecipando a eventi di grande rilievo e sponsorizzando competizioni del settore. Quest’anno, con il torneo KitKat Game Breakers: An Aram Challenge, il brand si inserisce all’interno del Circuito Tormenta, creato da Qlash, all’interno del quale KitKat ha una cup dedicata. Dopo l’entusiasmo della prima edizione indipendente, KitKat porta ora il suo torneo in un contesto ancora più ampio e sfidante, offrendo ai giocatori un’esperienza unica di competizione e divertimento.

Le iscrizioni, partite a ottobre, hanno condotto alle qualificazioni online del 6, 8 e 13 novembre, seguite dai playoff del 14 novembre. La fase finale di KitKat Game Breakers prevede un’ultima qualifica dal vivo alla Milan Games Week il 23 novembre, dove i team potranno ancora giocarsi l’accesso alla finale. Le due squadre migliori di questa qualificazione live si uniranno alle due vincitrici dei playoff del 14 novembre, formando così il gruppo finale di quattro team che si contenderanno il trofeo. La finale, che si svolgerà sempre alla Milan Games Week, vedrà quindi i team qualificati sfidarsi in un contesto un'atmosfera di autentica passione per il gioco. Con questa importante presenza, KitKat ribadisce il suo ruolo nel mondo del gaming, uno spazio ideale che rappresenta a pieno i valori del brand.

"E-Sports e Gaming ci permettono di entrare in connessione diretta con il nostro target, e 'Even the biggest Champ needs a Break' continua a essere la nostra tagline, adottata non solo in Italia ma a livello europeo per rafforzare questo legame", dichiara Lucrezia Fiori, Senior Brand Manager di KitKat. "Siamo stati tra i primi a credere nel potenziale globale di questo fenomeno e, grazie alle nostre collaborazioni di prestigio, abbiamo consolidato la nostra presenza nel settore. Quest'anno, più che mai, siamo entusiasti di offrire un’esperienza completa che consente di vivere KitKat a 360 gradi, sia nel mondo virtuale che in quello reale".

La competizione vedrà la partecipazione di noti talent del panorama gaming, tra cui Terenas, Fragola e Charlie, presenti come caster per supportare i partecipanti e accendere l’entusiasmo della community. Loro saranno i KitKat Breakers e contribuiranno con dirette streaming su Twitch, post e storie su Instagram, regalando momenti esclusivi e interattivi durante tutte le fasi del torneo. La finale, che si terrà il 23 novembre, sarà l’evento clou, in cui i migliori team e i talent si riuniranno nel booth dei Qlash – partner di KitKat e punto di riferimento importante per la community di League of Legends in Italia – per celebrare la passione e l’energia del mondo del gaming.

In occasione della Milan Games Week, KitKat non sarà solo protagonista del torneo, ma offrirà anche un’esperienza completa e immersiva per tutti gli appassionati grazie alla sua “KitKat House of Break”. All’interno del KitKat Booth, i visitatori potranno esplorare il mondo del brand e partecipare a numerose attività interattive. L’area KitKat Break Moment sarà dedicata al relax, un luogo dove fare una pausa e gustare le diverse varianti di KitKat, le KitKat Ball ma anche le nuove capsule di Nescafé Dolce Gusto al gusto KitKat. Il divertimento sarà assicurato con il Swimmingpool Contest, una piscina piena di palline ispirata al mondo di Candy Crush, dove tutti potranno tuffarsi al ritmo della "KitKat Rap Song".

Ispirata al concorso attualmente in atto con Candy Crush, l'attività invita i partecipanti a cercare le iconiche caramelle del gioco per avere l’opportunità di vincere un’ora di vite illimitate su Candy Crush. L'area KitKat Ball Game è ispirata alla referenza da cui prende il nome ossia le KitKat Ball, ideali da condividere e che grazie alla loro croccantezza racchiudono in un solo morso tutto il gusto dell’iconico KitKat. I visitatori potranno divertirsi con un gioco esclusivo a tema KitKat Ball, sfidandosi in un’atmosfera dinamica e coinvolgente. Infine, l'installazione KitKat Break in the Air offrirà un’opportunità unica: i visitatori potranno essere immortalati in un salto a mezz'aria, creando un ricordo originale e perfetto dell’esperienza.