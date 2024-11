Esselunga, nuova versione della app

Esselunga lancia la nuova versione della sua app, con funzionalità e caratteristiche che consentono di organizzare la propria esperienza d’acquisto in modo semplice e veloce, grazie a una modalità d’uso più intuitiva. Tutto diventa a portata di smartphone: le diverse sezioni dell’app, infatti, sono pensate per accompagnare il cliente nelle varie fasi della spesa, nelle iniziative di loyalty e nelle offerte personalizzate, redendo ciò di cui può avere bisogno accessibile con un click.

In un’unica area, per esempio, è possibile visualizzare sia la Carta Fìdaty che i buoni sconto e diventa ancora più facile accedere a tutti i servizi disponibili nel proprio negozio: tra questi, la ricerca dei prodotti in assortimento, l’utilizzo del Presto Spesa in app in tutti i punti vendita in cui è presente il servizio self-payment e la configurazione dei pagamenti digitali, tra cui Fìdaty Oro Flash che in modo sicuro e veloce permette di concludere la transazione con un click.

Tra le novità, la possibilità ogni giorno di scegliere fino a 10 prodotti da scontare tra quelli selezionati in assortimento, una nuova area “Scelti per te” navigabile tra le promozioni in corso, un centro notifiche facilmente accessibile per le ultime novità e la funzione di condivisione della propria lista della spesa con altre persone, che può essere convertita anche in carrello per gli acquisti online.

Rimane possibile prenotare i premi dal Catalogo Fìdaty, navigare tra i volantini e consultare l’archivio degli scontrini virtuali in modo semplice e intuitivo. Inoltre, saranno previsti ulteriori aggiornamenti e nuove funzionalità per rendere ancora più facile ogni interazione con il mondo Esselunga.