Macfrut Academy: filiera del mirtillo sotto i riflettori

Filiera del mirtillo sotto i riflettori della Macfrut Academy, l’innovativa piattaforma formativa promossa da Macfrut. Appuntamento per giovedì 28 novembre alle ore 17 (italiane) con la prima di due videolezioni dedicate a uno dei prodotti più dinamici del panorama mondiale dell’ortofrutta, al centro di una vera e propria espansione globale. La puntata è gratuita previa registrazione presso la piattaforma dell’Academy: https://academy.macfrut.com/ .

Prodotto simbolo dell’edizione 2023 di Macfrut, la videolezione metterà l’accento sui temi chiave del piccolo frutto: dall'innovazione varietale alle tecniche di coltivazione, fino alla difesa delle colture dai parassiti e dagli agenti atmosferici. Il tutto ponendo il focus sui Paesi del Mediterraneo, in particolare Italia, Spagna e Marocco.

Secondo i dati emersi nella puntata, condotta dal giornalista Maicol Mercuriali, le superfici globali hanno conosciuto un raddoppio nell’ultimo decennio, passando dai 115mila ettari del 2014 ai 262mila del 2023 (Fonte: Ibo - Global State Of The Blueberry Industry Report | 2024). In Europa e nell’area del Mediterraneo l'incremento è stato ancora maggiore: nella regione Emea (Europa, Medio Oriente e Africa) si è passati da 13mila a 57mila ettari, con Spagna (5.500 ettari), Marocco (4.300 ettari), Portogallo (2.620 ettari) e Italia (1.580 ettari) che emergono come principali player.

Il trend di crescita è sostenuto dalla richiesta del mercato, laddove innovazione varietale e tecnologie giocano un ruolo centrale. L'innovazione varietale, in particolare, ha permesso lo sviluppo della coltivazione del mirtillo nel bacino del Mediterraneo. Le varietà di mirtillo, infatti, si distinguono in Southern Highbush, a basso fabbisogno di freddo e quindi adatte anche ad areali caldi; e in Northern Highbush, con un maggior fabbisogno di ore di freddo. Il mirtillo Southern è più veloce ad andare in produzione, poiché beneficia di areali con più ore di luce e climi più favorevoli, e questo cambia le dinamiche di business model tra le aziende che coltivano a Sud e a Nord. La ricerca varietale e la sua “messa a terra” nell'attività vivaistica, nella videolezione, vengono approfondite nell'esperienza di Vivai Molari.

Il miglioramento varietale si sta orientando sulla croccantezza del mirtillo, mentre la shelf-life del prodotto e l’adattabilità ai cambiamenti climatici è orientata verso varietà low chill e mid chill in areali che fino a pochi anni fa mettevano a dimora varietà con 700-800 ore di freddo. Un altro fronte della ricerca sono le soluzioni per anticipare sempre di più i calendari, sia nei climi da sud che da nord. A testimoniarlo anche le esperienze di importanti realtà produttive di Spagna e Italia, che spiegano le loro strategie di innovazione nel comparto.

La videolezione dedica un modulo alla micropropagazione del mirtillo e a tutte le fasi dell'attività vivaistica fino alla messa a dimora della pianta. Inoltre ci sarà un altro modulo che illustrerà i fattori da tenere in considerazione nella realizzazione di un nuovo impianto di mirtillo. In questo ambito la copertura e la protezione della coltivazione è sempre più importante, sia per difendere la produzione dagli attacchi di insetti e di patogeni, sia per controllare l'esposizione alla luce e la temperatura.

Per la coltivazione protetta del mirtillo, infatti, il controllo della temperatura è fondamentale, in quanto è una pianta originaria del sottobosco che mal sopporta le alte temperature. Proprio su questi aspetti si è concentrata la ricerca di Arrigoni, gruppo italiano specializzato nelle applicazioni tessili tecniche e degli schermi protettivi per l’agricoltura. Da questo lavoro è nata una gamma di soluzioni che supportano la produzione di mirtilli, dagli schermi termo riflettenti ai tessuti per il contenimento degli insetti e per la difesa dagli agenti atmosferici.

La videolezione sulla filiera del mirtillo è la prima di due puntate sul piccolo frutto da parte della Macfrut Academy, l’innovativa piattaforma digitale rivolta ai professionisti del settore ortofrutticolo. Un format tanto agile quanto autorevole e scientifico, che approfondisce le principali tematiche della filiera ortofrutticola in modo da aggiornare i professionisti sulle ultime novità del settore. Le puntate sono disponibili anche in modalità on demand, sempre previa registrazione alla piattaforma.