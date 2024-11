Bennet, bilancio sociale a perimetro ampliato

Bilancio sostenibilità del gruppo per la prima volta include le gallerie commerciali.

Pubblicato il primo Bilancio di Sostenibilità del Gruppo Bennet Holding (Bgb Holding) composto da Bennet S.p.A. e Gallerie Commerciali Bennet S.p.A. che amplia il percorso di rendicontazione avviato nel 2019 da Bennet per includere anche gallerie commerciali, la realtà del gruppo operativo nello sviluppo e nella gestione di proximity mall.

Per l'azienda associata a VéGé la riduzione dei consumi energetici e il miglioramento dell’efficienza sono due tra i risultati più importanti. I 785.476 GJ di energia consumati nel 2023 sono infatti il 10% in meno rispetto all’anno precedente. Tra il 2021 e il 2023 il continuo miglioramento nella gestione di tutti gli impianti, del condizionamento e del riscaldamento dei punti vendita ha consentito di ottenere una riduzione annuale media del consumo energetico medio per punto vendita del 16%. All’efficientamento energetico hanno contribuito l’installazione di nuovi impianti illuminanti a Led in 12 ipermercati, i 5 nuovi impianti fotovoltaici in altrettante gallerie commerciali e le pompe di calore adottate in 24 punti vendita che hanno a loro volta, generato non solo risparmi importanti nei consumi di energia elettrica ma anche una significativa riduzione delle emissioni di CO2.

Quanto al packaging, nel 2023 la quantità di materiali utilizzati per gli imballaggi dei prodotti a marchio Bennet e delle produzioni dei banchi gastronomia, in termini assoluti è diminuita del 9,6%. Contestualmente si è lavorato alla riduzione degli imballi “multicomposti” sostituiti da prodotti monomateriali, più facili da smaltire e riciclare.

In termini di emissioni di CO2, a livello di Gruppo sono state emesse 79.173 tonnellate, in calo del 10,4% rispetto al 2022. Scendendo nel dettaglio, le emissioni medie di CO2 per punto vendita Bennet nel 2023 sono state pari a 1.185 tonnellate (- 5,5% vs 22); per Gallerie Commerciali le tonnellate medie per sito sono state 137. A questi eccellenti risultati di Bennet ha contribuito l’adozione, da parte di altri quattro ipermercati, di nuovi gas refrigeranti naturali nei relativi impianti. Questa innovazione, oltre ad aumentare la capacità di raffreddamento, ha generato consumi energetici inferiori del 30%, mentre l’emissione in atmosfera è calata del 7,5%.

Le emissioni di CO2 collegate alla flotta logistica messa a disposizione di Bennet da fornitori terzi si sono attestate a 5.965 tonnellate, in calo del 18,5% rispetto al 2022; mentre i consumi logistici per singolo punto vendita hanno generato emissioni di CO2 medie inferiori del 6,4% vs l’anno precedente.

I rifiuti calati del 10,6% rispetto al 2022. L’attenzione verso un conferimento responsabile ha dato vita, nel settembre del 2023, alla collaborazione con Coripet, il consorzio volontario che si occupa di raccogliere bottiglie in Pet, poi riciclabile in r-Pet. Nei tre mesi di operatività sono state conferite 121.000 bottiglie per un totale di quasi 2.270 kg di Pet, pari a 411,87 kg di CO2 risparmiata. Gli eccellenti risultati registrati hanno portato nel 2024 ad estendere a 42 tra ipermercati e gallerie commerciali l’installazione degli eco-compattatori.

Al 31 dicembre 2023 i collaboratori totali della Holding erano 5.588, di cui il 94% assunto con contratto a tempo indeterminato, contro i 6.593 riportati nel bilancio 2022. Quindi oltre 1.000 in menoi, nonostante nel corso dell’anno sono stati inseriti 990 nuovi dipendenti, di cui l’86% sotto i 30 anni. Rispetto al totale complessivo, il 71% è costituito da donne. Inoltre, nel pieno rispetto di scelte professionali che privilegiano l’equilibrio vita-lavoro, il 58% dei collaboratori in azienda è assunto part-time.