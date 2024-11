Turismo. Xenia hotellerie, la sostenibilità fatta albergo

Sostenibilità ma anche Giubileo. È questo il nuovo binomio, diciamo così, con cui l'hotellerie si appresta ad avere a che fare se vuole reggere i colpi delle nuove leve dei turismi, esperienziali o meno. Sì perché, partendo dai dati di fatto, ci si accorge che i numeri che un evento epocale, giusto come il Giubileo a cui manca poco più di un mese (l’apertura della Porta Santa è prevista per il 24 dicembre a San Pietro), rendono il mercato immobiliare di Roma (e non solo) un business ghiotto. I prezzi delle case nella Capitale sono in aumento da almeno un anno, cresciuti del 10,2% a 7.099 euro/mq, sia per l’acquisto di immobili da mettere a reddito tramite locazioni turistiche sia come investimenti suggeriti dalla riqualificazione delle aree interessate dal Giubileo.

Elemento collegato al "grande evento" è quello della sostenibilità, una caratteristica sempre più ricercata sia in chi frequenta gli alberghi che in chi li gestisce. Secondo report recenti, il settore è uno di quelli più in movimento: gli ospiti non solo vacanzieri non cercano già più un luogo dove dormire ma desiderano vivere esperienze che riflettano la cultura e la comunità locale.

Ebbene, allora unite i due elementi, sostenibilità e Giubileo, e viene fuori il Gruppo Xenia Hotellerie Solution S.p.a Società benefit. Sede a Guardiagrele in provincia di Chieti (dove è stato fondato nel 1992 come "Seneca"), quotato in Borsa all'Egm, il gruppo del settore hotellerie che comprende il brand Phi Hotels, gestisce anche servizi di accomodation per tour operator e si sta focalizzando sul turismo per la disabilità. Dal 2021 è una società benefit e non è un caso che nel suo bilancio di sostenibilità 2023 riporti chiaro che "in accordo con l’impegno a 'Fare bene, facendo del bene', Xenia ha definito le finalità di beneficio comune, integrate all’interno dello statuto societario.

In quest'ottica benefit Xenia destina parte dei suoi proventi alla Casa dell'accoglienza Cottolengo di Torino, per progetti di scolarizzazione e inclusione, rivolti soprattutto agli anziani e alla persone senza famiglia. Nel 2023 il contributo alla Piccola Casa della Divina Provvidenza-Cottolengo tramite il progetto Welcome Aid è stato di oltre 38mila euro.

Xenia promuove, soprattutto, un turismo sostenibile, ricco di attenzione al territorio a partire dall'offerta enogastronomica realizzata con prodotti a chilometri zero. In quest'ambito, ha da poco inaugurato un nuovo hotel della sua catena Phi, a Druento, fuori Torino, il Phi Hotel Homy Druento, vicino allo stadio della Juventus, Castello di Rivoli e Reggia di Venaria. La struttura è stata realizzata, appunto, in collaborazione con la Casa dell'Accoglienza del Cottolengo e con 4 delle 35 stanze, completamente accessibili ai disabili.

"All'interno dell'hotel -spiega Ercolino Ranieri, ceo del gruppo Xenia- sono vendute le confetture prodotte dal monastero della Casa del Cottolengo". Nel 2026, aggiunge l'ad, Xenia "inaugurerà a Roma un hotel, pensato al 100% per disabili e persone con difficoltà psicomotorie". Purtroppo non riuscirà a farlo per il Giubileo ma, resta il fatto che queste sono strutture destinate a determinare il vero cambio di rotta dell'industria dell'hotellerie, in Italia a all'estero.

"È un momento importante per il turismo nazionale e per quello della Capitale, in particolare modo -spiega Ranieri-: Ci si attende un incremento e flussi di maggiore vivacità dal punto di vista dei visitatori: l'attrattiva religiosa non è concentrata solo a Roma, attenzione, ma spazia su tutto il territorio".

"Abbiamo avviato un percorso come società benefit che pone attenzione a un certo tipo di temi che possono aiutarci a essere più attrattivi verso un pubblico che nel giubileo potrebbe trovare maggiore appeal. I pellegrini -sottolinea Ranieri- non sono il nostro target in quanto tale: noi preferiamo parlare di visitatori in generale, di turisti, come sono anche i pellegrini che affluiranno in Italia, ovvio".

Le strutture

"Abbiamo 10 strutture più altre tre nuove in apertura il prossimo anno -dice Ranieri-. E comunque abbiamo 4 stelle che intercettano un certo tipo di cliente. Non abbiamo fatto i nostri budget sul giubileo: per noi è evento attrattivo importante ma non è nel nostro budget, non rappresenta un elemento sostanziale". Le dieci strutture sorgono soprattutto in Piemonte e sono a marchio Phi.

Le prospettive

"Le nostre prospettive considerano di crescere in una misura che è anche trend di mercato e che ci porta a 2%-3% year to date like for like come fatturato: ciò corrisponde anche a un incremento nell'occupazione e a un numero maggiore di clienti e di presenze. Il fatturato 2024 si è chiuso nel semestre a 27,5 milioni di Euro: considerato che abbiamo aggiunto 15 milioni nel terzo trimestre ci aspettiamo una buona conclusione per il 2024".

"Abbiamo 10 alberghi in questo momento nel centro nord Italia -prosegue l'ad- e contiamo di fare nuove aperture entro il 2025 per poter essere ancora più presenti". Dove? "Immaginiamo di lavorare nell'ordine delle 3 aperture anno area sempre centro nord Italia -spiega l'ad-. Siamo sempre interessati a Lombardia, Veneto e Toscana e al Piemonte: sono queste le nostre regioni di riferimento oltre all'Emilia Romagna".

Enogastronomia

L'enogastronomia rappresenta un elemento che caratterizza in modo importante i territori dove sono presenti le strutture Xenia. "L'enogastronomia è diventata e sarà sempre più un elemento di attrattiva importante che aiuta anche la qualità: muove un turismo meno massificato, più alla ricerca dell'esperienza" -specifica Ranieri-. Per quanto ci riguarda dalle Langhe al Prosecco, all'Emilia, siamo in territori che hanno connotazioni importanti nel settore, sia per la presenza di presidi di aree dop, doc significative, sia per grandi tradizioni, pensiamo al Parmigiano o al Barolo, per dire".