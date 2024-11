In Cdm passano le nuove politiche del mare

Nella riunione di ieri 25 novembre il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la Protezione Civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha approvato un disegno di legge per la valorizzazione della risorsa mare, che ha già ottenuto il plauso dal ministro dell'Agricoltura, sovranità alimentare e foreste Francesco Lollobrigida (leggi EFA News). Il testo introduce princìpi di coordinamento nella definizione delle politiche per la promozione dell'economia del mare, nel quadro delle linee strategiche definite dal Piano del mare 2023-2025, approvato dal Comitato interministeriale (Cipom).

Le principali indicazioni scaturite dalla riunione riguardano il "Coordinamento delle politiche del mare", con l'ampliamento delle competenze del Cipom stesso, organismo che definisce gli indirizzi strategici in materia, estendendole alla navigazione commerciale e al diporto nautico e disciplinando le procedure di coordinamento per la concreta attuazione normativa del Piano del Mare

Viene prevista anche l'istituzione della zona contigua, ossia la zona di mare che si estende oltre il limite esterno del mare territoriale (12 miglia marine dalla costa) in cui lo Stato può esercitare il controllo necessario al fine di prevenire o punire le violazioni delle proprie leggi e regolamenti (doganali, fiscali, sanitari e di immigrazione, tutela del patrimonio culturale subacqueo).

Nell'ambito del capitolo "Valorizzazione dell'attività subacquea a scopo ricreativo e tutela della sicurezza e del patrimonio ambientale e culturale" vengono previsti "criteri specifici per individuare le zone di interesse turistico subacqueo, che includono": sicurezza, in termini di valutazione delle condizioni ambientali favorevoli per l’immersione, come correnti, visibilità e disponibilità di infrastrutture di soccorso; rilevanza paesaggistica e faunistica, ossia aree con habitat suggestivi e una ricca varietà di fauna marina; rilevanza archeologica, come siti sommersi di particolare interesse storico e culturale; rilevanza culturale, ovvero zone legate a tradizioni locali o percorsi tematici che valorizzano il patrimonio sommerso.

Sempre nella riunione di ieri, il Cdm, inoltre, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza della durata di 12 mesi per diversi comuni delle regioni Piemonte e Toscana, colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati in autunno. Per fare fronte alle esigenze più immediate, sono stati stanziati 9,7 milioni di euro a carico del Fondo per le emergenze nazionali. Lo Stato d'emergenza, per gli eventi meteo avversi verificatisi nei giorni 17 e 18 ottobre 2024, riguarda i comuni di:

Castelfiorentino e Certaldo della città metropolitana di Firenze;

Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Cecina, Sassetta e Suvereto in provincia di Livorno;

Pomarance e Volterra in provincia di Pisa;

Chiusdino, Monteriggioni, Siena e Sovicille in provincia di Siena.

Lo stato di emergenza, per gli eventi verificatisi nei giorni 4 e 5 settembre 2024, per cui sono stati stanziati 4,8 milioni di Euro a carico del Fondo per le emergenze nazionali, riguarda poi i comuni di: