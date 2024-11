Valfrutta, nuovi contorni pronti a base di verdure

Valfrutta espande l’offerta di prodotti vegetali con una nuova linea di Contorni Pronti a base di verdure, disponibili nel pratico vasetto di vetro da 320 g: si tratta del Contorno di Verdure con Zucchine e Melanzane e della Caponata di Verdure con Capperi e Olive. La nuova linea rispecchia l’impegno che la marca della “natura di prima mano”, leader nel segmento delle conserve vegetali, mette in campo ogni giorno per la qualità e la sostenibilità, offrendo soluzioni versatili e innovative per la cucina quotidiana delle famiglie italiane.

Preparati con verdure fresche selezionate, i Contorni Pronti Valfrutta si distinguono per la qualità autentica e la naturale semplicità dei loro ingredienti (pomodoro, melanzane, zucchine, capperi, olive e olio evo). Ricette ispirate al gusto mediterraneo, rielaborate con un approccio moderno e sostenibile, pensate per soddisfare i palati più esigenti. Il packaging in vetro, scelto per la capacità di valorizzare la qualità premium del prodotto, è infatti totalmente riciclabile e risponde all'esigenza di un consumo più responsabile e attento, senza coloranti né conservanti, per un’esperienza autentica e sempre più vicina alle preparazioni “fatte in casa”. Con la sua consistenza a pezzettoni, i Contorni Pronti Valfrutta rappresentano una soluzione ideale per chi cerca un contorno naturale, pronto da servire, senza rinunciare alla qualità e al sapore di una preparazione casalinga.

Valfrutta risponde alla richiesta di maggiore qualità ed elevato contenuto di servizio con una nuova gamma ad alto valore aggiunto, pensata per un mercato in forte crescita. Il Contorno di Verdure Valfrutta e la Caponata di Verdure Valfrutta sono pensati per un consumatore che ricerca prodotti genuini, dal gusto autentico e naturale, senza rinunciare alla comodità e alla rapidità nella preparazione. Non a caso la nuova linea dei Contorni Pronti Valfrutta è studiata per lo scaffale delle conserve vegetali, un prodotto versatile, ideale come contorno pronto, per arricchire un aperitivo o completare un pasto. Perfetto per chi cerca la semplicità delle preparazioni fatte in casa con il vantaggio della rapidità.

Con questa nuova linea di contorni, Valfrutta prosegue il proprio impegno per qualificare sempre di più l’offerta delle conserve vegetali all’interno della Grande Distribuzione Organizzata. L’attenzione agli ingredienti e l’elaborazione delle ricette, unite all’importante componente di servizio, alla shelf life di tre anni e al formato che contiene fino a due porzioni, contribuiscono a definire un prodotto di posizionamento medio-alto, a conferma del percorso di crescita della marca che si rivolge sempre di più a un consumatore consapevole, in cerca di qualità e attenti al benessere della persona. Il prezzo consigliato al pubblico dei Contorni Pronti Valfrutta è di euro 2,89 a vasetto.