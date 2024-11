Inaugurato Interspar a Castelfranco Veneto

È stato inaugurato oggi il nuovo punto vendita Interspar di Castelfranco Veneto (TV) situato in Via dei Carpani, un negozio che mette al centro l’innovazione, la qualità, la convenienza e l’eccellenza del servizio al cliente e che contribuirà a creare nuova occupazione sul territorio: sono infatti 95 i dipendenti impiegati nel punto vendita (87 neoassunti) di cui buona parte residenti a Castelfranco e comuni limitrofi.

Sviluppato su una superficie di vendita di 2500 mq, il nuovo store di Despar Nord offre al cliente un’esperienza di acquisto veloce e intuitiva con un layout che punta a valorizzare al meglio i diversi mondi merceologici e le promozioni, con l’obiettivo di rendere la spesa del cliente sempre più facile e accessibile, all’insegna della qualità e della convenienza.

Nella progettazione del punto vendita, grande attenzione è stata riservata alla sostenibilità, con l’adozione di un sistema di gestione ambientale conforme alla norma Iso 14001 per il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali. L’edificio è in classe energetica A4 e punta su soluzioni realizzative per favorire il risparmio energetico e la riduzione dei consumi, tra cui l’impiego di banchi frigo con chiusura a porta per evitare la dispersione del freddo, impianti frigoriferi a CO2, gas refrigerante a bassissimo potenziale di riscaldamento globale, un sistema di recupero del calore prodotto dagli impianti di refrigerazione alimentare per la climatizzazione invernale e la produzione dell’acqua sanitaria e l’installazione di un impianto fotovoltaico in grado di produrre 220.000 kWh/anno, fabbisogno energetico stimato di circa 100 famiglie.

A questo, sempre in un’ottica di sviluppo sostenibile e riduzione dell’impatto ambientale, si aggiungono la presenza di un’area coperta e con colonnine di ricarica elettrica per e-bike e monopattini, l’installazione di un ecocompattatore per la raccolta selettiva dei rifiuti di imballaggio in plastica Pet ad uso alimentare, l’utilizzo di etichette elettroniche in sostituzione della carta per la stampa dei cartellini di prezzo e di shopper di carta “circolari” prodotte a partire dai rifiuti di imballaggio differenziati presso i punti vendita del marchio dell’Abete.

Tratto distintivo del nuovo negozio è poi l’attenzione all’offerta e alla qualità del servizio per il cliente con la scelta di inserire il banco servito per i reparti gastronomia, macelleria e pescheria. A questo si aggiungono il reparto panetteria con anche un corner pizzeria con pizze e focacce prodotte direttamente in negozio, un ampio reparto ortofrutta, delle vere e proprie cantinette con tre corner dedicati al mondo vini, birre e liquori che richiamano delle piccole enoteche in cui il cliente potrà scegliere anche tra molti prodotti della area Trevigiana e un’area dedicata ai prodotti freschi e freschissimi e ai surgelati, nonché oltre 30.000 referenze dedicate ai mondi dei prodotti non alimentari.

Centrale nel nuovo punto vendita è la valorizzazione delle produzioni tipiche locali da sempre al centro della ricerca e dell’attenzione di Despar Nord, attraverso la creazione di aree ad hoc dedicate al marchio “Sapori del Territorio” con cui l’azienda intende promuovere le filiere locali e far conoscere i molti produttori dell’area veneta. A questo si affianca la promozione dei prodotti micro-locali con i quali l’azienda vuole portare nei punti vendita anche quelle micro-produzioni a chilometro zero che non potrebbero altrimenti trovare spazio nel canale della Gdo. Tra questi Birrificio Barch, Panificio Pandolfo, Treviso Tiramisù, Caseificio Lia, Salumificio Casa Cason e Tenuta Amadio.

"L’apertura di un’attività commerciale di questa portata rappresenta un segnale importante per la nostra città, fonte di entusiasmo e orgoglio per l’amministrazione e per i cittadini. È la dimostrazione concreta di fiducia e investimento nel nostro territorio", ha dichiarato Marica Galante, vicesindaco di Castelfranco Veneto. "Questo progetto non solo offrirà servizi preziosi alla comunità, ma ha anche creato numerose nuove opportunità di lavoro, coinvolgendo per l'80% residenti locali. Un risultato che rafforza il legame tra impresa e territorio".

“Il nuovo punto vendita di Castelfranco rappresenta il 42esimo Interspar del nostro network e il 155esimo negozio del marchio dell’Abete in Veneto", ha commentato Alessandro Balestriero, capo area Interspar Veneto di Despar Nord. "È un negozio con cui consolidiamo la nostra presenza sul territorio con un format altamente distintivo, che unisce tradizione, legame con il territorio e innovazione per rispondere alle esigenze di un cliente sempre più evoluto, attento al prezzo e alla qualità e alle caratteristiche dei prodotti che acquista. Si tratta di un investimento sul territorio che si inserisce nell’ottica di uno sviluppo coerente e sostenibile della nostra rete vendita per offrire un servizio di prossimità, mettendo al centro i tratti distintivi del nostro Dna: la qualità, la convenienza, la valorizzazione dei prodotti provenienti da filiere locali e l’eccellenza del servizio”.