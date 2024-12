Convenzione di Berna/2. Soddisfazione di Copa Cogeca

"Il Copa e la Cogeca accolgono con favore la decisione della Convenzione di Berna come un primo passo concreto verso il declassamento del lupo a livello Ue". Questo quanto riporta il comunicato ufficiale dell'organizzazione degli agriocltori Ue, secondo cui "la comunità agricola europea accoglie con favore la decisione odierna del Comitato permanente della Convenzione di Berna a Strasburgo di avanzare la proposta di modificare lo status di appendice del lupo".

"Questa modifica -spiega la nota ufficiale- è fondamentale per consentire misure di gestione della popolazione di lupi in tutta Europa. La protezione del lupo nell'Ue dal 1992 ha visto il ritorno e la ricolonizzazione di una specie che era sull'orlo della scomparsa. Ma 30 anni di corretta gestione, che comprende la cattura, il trasporto e l'abbattimento solo grazie a deroghe, non è una soluzione a lungo termine e non è in linea con la realtà sul campo in molti Stati membri. Tuttavia le conseguenze indesiderate di una reintroduzione incontrollata sugli allevatori e sulle comunità rurali non sono state adeguatamente affrontate".

"Il Copa e la Cogeca -prosegue la nota- da tempo si battono per il riconoscimento delle reali sfide poste dalle popolazioni di lupi e dell'urgente necessità di intervenire. Siamo lieti di vedere che le istituzioni dell'Unione europea ascoltano le esigenze degli agricoltori e degli abitanti delle aree rurali, nonostante le numerose pressioni esercitate da coloro che spesso non hanno a che fare con le conseguenze degli attacchi. Questa decisione garantirà agli allevatori europei una maggiore tranquillità, poiché le predazioni rimangono un peso mentale costante che contribuisce alla fragilità della pastorizia in molte regioni".

"Attendiamo ora con ansia -conclude il Copa Cogeca- l'adozione definitiva di questa proposta il 7 marzo 2025 e di lavorare a stretto contatto con le istituzioni dell'Unione Europea sull'imminente atto delegato. Questo passo cruciale formalizzerà questi cambiamenti, aprendo la strada a una coesistenza davvero armoniosa tra lupi, allevatori e comunità rurali dell'UE-27 e dell'intera regione europea".