Campari: Simon Hunt è il nuovo ad

Il Consiglio di Amministrazione di Davide Campari-Milano N.V. ha annunciato la scelta di Simon Hunt come Chief Executive Officer di Campari Group. La nomina è il risultato di una valutazione approfondita di candidati interni ed esterni condotta dal Comitato per la Remunerazione e le Nomine, dal Comitato per la Transizione della Leadership e dal Consiglio di Amministrazione. Hunt subentrerà agli attuali co-amministratori delegati ad interim Paolo Marchesini, Chief Financial and Operating Officer, e Fabio Di Fede, Chief Legal and M&A Officer. I due erano stati nominati pro-tempore dopo l'addio dell'ad Matteo Fantacchiotti,lo scorso settembre, che aveva rassegnato le dimissioni dopo soli 5 mesi dalla nomina.

Ai sensi della legge olandese, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la convocazione di un'Assemblea Generale ad hoc il 15 gennaio 2025 per nominare Simon Hunt Amministratore Esecutivo di Davide Campari-Milano N.V.. Simon sarà Chief Executive Officer a partire dalla data dell‘Assemblea Generale.

Con oltre 30 anni di esperienza nei premium spirit, Simon Hunt è un veterano del settore e leader affermato con una solida esperienza nell’accelerazione dei percorsi di crescita aziendale e nella costruzione di marchi globali. Ha maturato un’ampia competenza nei mercati internazionali, in particolare nel mercato strategico degli Stati Uniti, così come nei mercati emergenti. "Simon possiede consolidate capacità strategiche, manageriali e di leadership acquisite attraverso responsabilità crescenti nei diversi mercati e categorie di spirit, lavorando per le principali aziende del settore, sia quotate che non", si legge in una nota di Campari.

Dando il benvenuto al nuovo amministratore delegato, Luca Garavoglia, presidente del Gruppo, dichiara: "La sua ampia e comprovata esperienza nel settore, insieme alla sua leadership nella costruzione e nello sviluppo dei marchi premium a livello globale saranno fondamentali per guidare Campari Group nella sua prossima fase di crescita. Sono convinto che le competenze, la personalità, l'energia, la leadership e la determinazione di Simon porteranno Campari Group a nuovi traguardi mentre continuiamo a implementare la nostra strategia di crescita e a evolvere nel nostro nuovo modello operativo delle House of Brands".

Da parte sua, Hunt afferma: "Durante i miei oltre tre decenni di esperienza nell'industria degli spirit, ho sempre nutrito grande stima per Campari Group per la sua storia unica, il solido portafoglio di brand iconici, la cultura aziendale, la continua sovraperformance e l’eccezionale storia di crescita. Sono onorato ed entusiasta di cogliere questa straordinaria opportunità e non vedo l'ora di collaborare con un leadership team di talento quale quello di Campari Group e con tutta l'organizzazione per continuare a consolidare l'eredità e i successi degli ultimi decenni, elevando il potenziale e l'ambizione di crescita del Gruppo a livelli ancora più elevati".