Le Naturelle di nuovo nelle cucine di Masterchef Italia

La nuova stagione di MasterChef Italia è pronta a partire e, con essa, torna protagonista nelle cucine televisive italiane le Naturelle. Il marchio di Gruppo Eurovo sarà sponsor esclusivo di uova per la nuova edizione del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, atteso dal 12 dicembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Grazie alla collaborazione con Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, e Endemol Shine Italy, le Naturelle fornirà ai concorrenti uova 100% italiane di categoria A, confezionate in packaging sostenibili e provenienti da una filiera integrata e certificata.

Ogni giovedì, durante le sfide della nuova stagione (in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su Now, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go), gli aspiranti chef potranno contare sulla qualità e freschezza delle uova le Naturelle per conquistare i giudici del programma. Nella dispensa saranno disponibili referenze di eccellenza come le Naturelle Bio, da allevamento all’aperto, a terra senza l’uso di antibiotici, le Naturelle Sfoglia Gialla e le Naturelle dal guscio bianco. Prodotti che incarnano i valori di italianità, genuinità, sostenibilità e benessere animale, scelti ogni giorno da milioni di consumatori italiani.

“La partnership che lega le Naturelle con MasterChef Italia è un esempio virtuoso di come la cucina in televisione sia fondamentale per stimolare la fantasia alla ricettazione, a provare nuove ricette, nuovi gusti sempre valorizzando i prodotti della migliore qualità. Sono valori che fanno parte della nostra tradizione e che vediamo sempre più forti anche nelle nuove generazioni di aspiranti chef. Non vediamo l’ora di scoprire come i concorrenti valorizzeranno un ingrediente unico e versatile come l’uovo durante le loro sfide in cucina”, ha dichiarato Federico Lionello, Direzione Commerciale e Marketing di Gruppo Eurovo.

