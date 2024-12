Commissione UE/2. Più controlli contro le pratiche commerciali sleali

Parallelamente alla proposta per nuove tutele presentata oggi (leggi notizia EFA News), la Commissione propone nuove norme sull'applicazione transfrontaliera delle norme contro le pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare vietate dalla cosiddetta direttiva Utp. "In media, circa il 20% dei prodotti agricoli e alimentari consumati in uno Stato membro proviene da un altro Stato membro", ricorda la Commissione in una nota. "È necessario migliorare la cooperazione delle autorità nazionali di controllo, in particolare migliorando lo scambio di informazioni, le indagini e la riscossione delle sanzioni".

La proposta odierna sull'applicazione transfrontaliera delle norme contro le pratiche commerciali sleali punta a rafforzare ulteriormente l'applicazione delle norme contro le pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, sostenendo l'applicazione transnazionale. La proposta introduce norme procedurali su come questa cooperazione nei casi transfrontalieri verrebbe eseguita e realizzata. Istituendo un meccanismo di mutua assistenza, le autorità nazionali di applicazione avranno la possibilità di chiedere e scambiare informazioni e di richiedere a un'altra autorità di applicazione di adottare misure di applicazione per loro conto. Questo approccio consente alle autorità di applicazione di concordare l'avvio di un'azione coordinata ogniqualvolta vi sia un ragionevole sospetto di diffuse pratiche commerciali sleali con una dimensione transfrontaliera. Tali indagini migliorano la protezione a livello UE per gli agricoltori e i piccoli e medi fornitori contro le pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare.

"Mentre si avvicina la stagione delle feste e le famiglie si riuniscono per condividere i pasti, ci viene ricordata la dedizione degli agricoltori che rendono possibili questi momenti a tavola", ha affermato il presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. "L'equità per gli agricoltori è una priorità fondamentale. Reddito dignitoso, prezzi equi, posizione contrattuale più forte nella filiera alimentare e migliori protezioni. Ecco perché, come una delle prime misure di questo mandato, sono orgogliosa di annunciare proposte che rafforzeranno la loro posizione competitiva".

"Le proposte odierne rispettano il mio impegno a rafforzare ulteriormente la posizione degli agricoltori nella filiera agroalimentare", ha dichiarato da parte sua il commissario europeo all'Agricoltura Christophe Hansen. "Gli agricoltori meritano di vivere equamente del loro lavoro. Questi emendamenti mirati andranno a vantaggio degli agricoltori rafforzando i contratti, stimolando e semplificando la cooperazione tra agricoltori, promuovendo iniziative cooperative volontarie a favore della sostenibilità e garantendo che gli agricoltori traggano realmente vantaggio dalle iniziative che commercializzano filiere di fornitura eque e corte per i consumatori. Inoltre, migliorare gli scambi tra le autorità nazionali di controllo sarà fondamentale per affrontare in modo efficace le pratiche commerciali sleali e garantire un trattamento equo per gli agricoltori e gli attori agroalimentari più piccoli in tutta l'UE.

