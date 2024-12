Nestlé: Natale opportunità per prendersi cura di sé stessi

Il Natale è il momento in cui i sogni prendono forma e la famiglia si stringe più che mai. Ma per i neogenitori o per quelli che desiderano diventarlo, i primi passi da compiere possono essere una sfida emotiva e psicologica. Quest’anno, Nestlé ha deciso di offrire un sostegno speciale a chi sta affrontando uno dei viaggi più emozionanti della vita: un percorso psicologico pensato per supportare il benessere emotivo e aiutare i genitori ad affrontare le prove quotidiane con più equilibrio e serenità.

Secondo la ricerca “Genitori ai primi passi” di Nestlé, solo il 32% dei neogenitori si sente preparato ad affrontare le difficoltà che il ruolo comporta e il 60% dei genitori vorrebbe un supporto psicologico per gestire dubbi, incertezze e le inevitabili pressioni sociali che questa esperienza porta con sé. Dati questi, emersi con il supporto tecnico della piattaforma YouGov e grazie alla survey che ha indagato esigenze, difficoltà, paure ed emozioni di oltre 1100 neo genitori o intenzionati a diventarlo, sondando anche il loro benessere fisico e mentale e i supporti che ricevono dall’esterno o dal partner.

Per questo, nell’ambito del progetto, Nestlé desidera offrire un supporto concreto ai neogenitori che scelgono di intraprendere un percorso con gli psicologi Unobravo, con l’obiettivo di migliorare il loro benessere emotivo e psicologico, e, di riflesso, quello di tutta la famiglia. Dopo aver completato il questionario e svolto il primo colloquio conoscitivo gratuito, chi decide in accordo con lo psicologo di proseguire, potrà usufruire delle successive tre sedute a carico di Nestlé sia per le prestazioni individuali che di coppia.

Durante il periodo natalizio, con l’aria di festa che riempie le case, è bene ricordare che il miglior regalo per i propri figli è una famiglia serena. E per questo Natale, Nestlé è al fianco dei genitori per costruire insieme un ambiente più sereno.

Un’iniziativa in linea con l’impegno del Gruppo Nestlé di prendersi cura e dare supporto alle famiglie durante i primi 1000 giorni di vita del bambino. Continuare a favorire una corretta alimentazione significa infatti contribuire al miglioramento della salute fisica e del benessere in generale, portando un impatto positivo anche sullo stato emotivo e mentale di ogni individuo, a partire dai primi giorni di vita.

“In questo periodo così speciale, siamo felici di offrire un supporto concreto a chi sta affrontando il meraviglioso, ma spesso sfidante, viaggio della genitorialità. Il nostro impegno si traduce in realtà: attraverso questa iniziativa in sinergia con Unobravo , vogliamo supportare il benessere emotivo e psicologico di chi, in questi primi momenti, affronta paure e incertezze. Questo è il nostro regalo per rendere il Natale ancora più significativo e per costruire insieme un futuro sereno”, sostiene Manuela Kron, Head of Corporate Affairs del gruppo Nestlé in Italia.

“In Unobravo, crediamo fermamente che il benessere psicologico sia la base per una genitorialità sana e appagante. Per questo, insieme a Nestlé, desideriamo essere al fianco dei neogenitori in questo viaggio tanto straordinario quanto complesso, fornendo loro il supporto necessario per affrontare al meglio le sfide che accompagnano questa nuova fase di vita e aiutandoli a vivere questa esperienza unica con maggiore serenità e consapevolezza, per il loro benessere e quello di tutta la famiglia”, commenta Davide Uberti, Partner Sales and Client Success Director di Unobravo.

Link per registrarsi: https://www.buonalavita.it/impegno-di-nestle-per-una-genitorialita-piu-serena