Nestlé: scoperti nutrienti bioattivi a supporto della longevità

Dal momento in cui la popolazione mondiale continua ad invecchiare, è più importante che mai comprendere i meccanismi alla base dell'invecchiamento. A riguardo, Nestlé sta esplorando soluzioni nutrizionali basate sulla scienza per specifiche condizioni di salute legate all'età, come la perdita di massa muscolare e l'affaticamento fisico.

Il declino muscolare legato all'età, noto come sarcopenia, contribuisce a ridurre le prestazioni fisiche e la fragilità e influisce sulla qualità della vita nelle popolazioni più anziane. In due studi recenti, gli scienziati Nestlé hanno scoperto meccanismi specifici che influenzano il declino muscolare e hanno identificato specifici ingredienti bioattivi che prendono di mira questi tratti distintivi dell'invecchiamento.

In uno studio pubblicato sul Journal of Clinical Investigation in collaborazione con il Centre National de la Recherche Scientifique - Institut NeuroMyoGène di Lione e altri partner esterni, gli scienziati Nestlé hanno scoperto una combinazione specifica di nutrienti bioattivi che aiutano i muscoli a rigenerarsi più velocemente durante il recupero e l'invecchiamento.

I muscoli scheletrici si affidano alle cellule staminali locali per la crescita e la riparazione, ma queste cellule diventano meno efficaci nel tempo. I ricercatori hanno esaminato oltre 50mila molecole naturali e hanno identificato che due specifici nutrienti correlati alla vitamina B, la nicotinamide e la piridossina, possono attivare sinergicamente queste cellule e aiutare i muscoli a rigenerarsi più velocemente e recuperare più forza.

"L'invecchiamento compromette la capacità rigenerativa dei muscoli a livello cellulare", ha affermato Pascal Stuelsatz, specialista senior per la crescita e il recupero muscolare presso Nestlé Research. "Il nostro studio ha identificato una nuova soluzione che può mirare alla rigenerazione e mitigare il declino muscolare correlato all'età con l'alimentazione".

In un secondo studio pubblicato su Cell Metabolism in collaborazione con l'Università di Padova e altri partner esterni, gli scienziati Nestlé hanno scoperto che il polifenolo dell'oliva Oleuropeina può aumentare l'energia cellulare e le prestazioni muscolari tramite i mitocondri. Questi ultimi sono la centrale elettrica della cellula e producono la maggior parte dell'energia di cui il nostro corpo ha bisogno per funzionare. Lo studio ha scoperto che l'assorbimento mitocondriale di calcio diminuisce con l'età e la sarcopenia. Ha inoltre identificato attraverso lo screening di molecole naturali presenti negli alimenti che l'oleuropeina stimola questo meccanismo e inverte il declino correlato all'età. Inoltre, modelli preclinici hanno dimostrato che l'oleuropeina ha migliorato l'energia cellulare durante l'invecchiamento per supportare le prestazioni muscolari e limitare l'affaticamento.

"Queste scoperte evidenziano il potere della nutrizione di colpire i percorsi cellulari che diminuiscono durante l'invecchiamento e i disturbi da atrofia muscolare", ha affermato Jérôme Feige, esperto senior in salute muscolo-scheletrica presso Nestlé Research. "Possiamo tradurre queste intuizioni in soluzioni nutrizionali realizzate con una combinazione di macronutrienti insieme a nutrienti cellulari per l'innovazione di nuovi prodotti che supportano una longevità sana".

Nestlé sta anche lavorando ad altri progetti di ricerca per identificare soluzioni nutrizionali che promuovano un invecchiamento sano. All'inizio di quest'anno, una scoperta rivoluzionaria pubblicata sulla rivista Nature Metabolism ha identificato nuovi benefici della molecola naturale trigonellina sulla salute muscolare e cellulare durante l'invecchiamento.

La longevità sana è un'importante area di opportunità di innovazione per Nestlé. L'azienda traduce le scoperte scientifiche in nuove soluzioni sfruttando la sua competenza in fisiologia, unita alla scienza della nutrizione e alle capacità di ricerca. Queste innovazioni all'avanguardia vengono sottoposte a una valutazione approfondita di sicurezza, qualità e requisiti normativi, prima di passare alla ricerca clinica che garantisce che forniscano benefici tangibili per la salute.

Negli ultimi anni, Nestlé ha lanciato diversi prodotti che contengono nutrienti bioattivi per supportare un invecchiamento sano. Ad esempio, la gamma di integratori alimentari Solgar presenta soluzioni per aiutare a combattere il declino cellulare e promuovere la salute cellulare. Questa gamma specializzata include innovazioni come GlyNac, una miscela brevettata di glicina e N-acetil cisteina per aiutare a proteggere le cellule dai danni quotidiani. In Cina, Nestlé ha lanciato le bevande in polvere Yiyang Active che sono state clinicamente dimostrate per migliorare la mobilità durante l'invecchiamento.

In allegato a questa EFA News il testo integrale dello studio Nestlé sull'invecchiamento.