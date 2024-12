Marche: una riflessione sul benessere dello studente attraverso il cibo

Erdis Marche, in collaborazione con l’Università degli Studi di Camerino, organizzerà un evento unico nel suo genere. Appuntamento in agenda per martedì 17 dicembre 2024, alle ore 19:00, presso la Mensa di Colle Paradiso a Camerino, per la presentazione del progetto “Benessere dello studente attraverso il cibo”. L'iniziativa vede il coinvolgimento della Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute e della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Camerino.

Il progetto intende promuovere una cultura alimentare consapevole e sostenibile, attraverso lo studio e l’implementazione di menù stagionali che rispondano a criteri di equilibrio nutrizionale, composizione organolettica, stagionalità, esigenze dietetiche e rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (Cam).

Durante l’evento, docenti, ricercatori, rappresentanti di Erdis e studenti universitari si confronteranno sulle finalità del progetto, sulle metodologie adottate e sulle prospettive future. I partecipanti avranno l’opportunità di degustare un aperitivo sostenibile e di sperimentare, in anteprima, le proposte gastronomiche dei nuovi menù elaborati dai ricercatori Unicam e disponibili proposti nelle mense universitarie a partire da gennaio 2025.

L’assessore regionale all’Università e Diritto allo Studio Chiara Biondi ha espresso grande entusiasmo per l’iniziativa: "Eventi come questo sono fondamentali per rafforzare la sinergia tra istituzioni e promuovere il benessere degli studenti, un obiettivo prioritario per la Regione Marche. La nostra terra si conferma laboratorio di eccellenza per la sostenibilità e la qualità della vita".

Sullo stesso evento, l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Maria Antonini ha dichiarato: “Accoglie pienamente il nostro consenso questo progetto che promuove una cultura alimentare consapevole e sostenibile attraverso lo studio e l’implementazione di menù stagionali destinati agli studenti, un modo davvero virtuoso per celebrare la Rete regionale che valorizza le Marche come terra del benessere e della qualità della vita. La Rete, infatti, si pone come interlocutore significativo per tutte le politiche che impattano sulla salute e sul benessere dell’intera comunità marchigiana per una sana alimentazione e uno stile di vita attivo. Per la Regione Marche rafforzare e diffondere in modo capillare la qualità e i corretti stili di vita in tutto il suo territorio e a tutta la popolazione è una priorità su cui focalizza massima attenzione”.