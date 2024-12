Mediaworld, partnership natalizia con la fintech Floa

MediaWorld, azienda leader nel settore dell'elettronica, ha scelto Floa, fintech 100% del Gruppo BNP Paribas, come nuovo partner finanziario per implementare le soluzioni "Buy now, pay later" (compri ora, paghi più tardi) in tutti i propri 139 negozi. La partnership consente ai clienti MediaWorld di beneficiare delle soluzioni di pagamento Floa in 3 rate per l'acquisto di un'ampia gamma di prodotti di elettronica come telefonia, informatica, giochi, audio, video, fotografia ed elettrodomestici.

“Siamo orgogliosi di poter mettere la nostra expertise al servizio dei clienti di MediaWorld, leader nel settore dell’elettronica, offrendo soluzioni digitali di Bnpl facili e veloci da usare, economicamente sostenibili, che possono essere gestite in modo sicuro all'interno del punto vendita -spiega Andrea Boschi, country manager di Floa per l'Italia-. Le opzioni di pagamento Buy now, pay later sono sempre più richieste dai consumatori, soprattutto nel periodo delle festività natalizie per l’acquisto di prodotti di valore come quelli high-tech”.

Secondo il Fis-Worldpay Global Payments Report 2024, il valore delle transazioni in Bnpl è aumentato del 18% a livello globale tra il 2022 e il 2023, con un tasso di crescita annuale del 9% previsto fino al 2027. Il recente studio Floa, condotto in collaborazione con Kantar, ha rivelato che il 68% degli europei ha già effettuato acquisti rateali e pagamenti dilazionati grazie al BnplL, mentre il 40% utilizza questa opzione almeno otto volte all'anno. Anche nel nostro Paese è diventato un metodo di pagamento molto affermato sul mercato, utilizzato abitualmente dal 57% degli italiani.

L'Italia è strategica per Bnp Paribas: qui il gruppo è attivo attraverso 14 società specializzate e l’acquisizione al 100% di Floa nel 2022 si colloca nel piano di sviluppo nel Paese, con l’obbiettivo di completare, anche attraverso il Bnpl, la sua offerta di soluzioni al servizio dei clienti e dei partner commerciali.

“L’implementazione delle soluzioni di pagamento Floa all’interno dei punti vendita MediaWorld rafforza il nostro impegno nell’offrire ai clienti i migliori prodotti e servizi a valore aggiunto per un processo d’acquisto effortless, comodo e sicuro -sottolinea Domenico Pianese, head of Service & solution di MediaWorld-. Questa partnership garantisce flessibilità di budget, offrendo al contempo un’esperienza d’uso molto semplice e immediata”.