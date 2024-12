Futuro del vino: le raccomandazioni gruppo alto livello UE

Unione italiana vini (Uiv) accoglie positivamente le raccomandazioni politiche del Gruppo di alto livello (Gal) della Commissione europea sul Futuro del vino nell’Ue adottate lo scorso lunedì a Bruxelles (leggi notizia EFA News). In occasione della sua quarta e ultima riunione, il Gruppo ha infatti finalizzato un documento di sintesi che accoglie buona parte delle istanze e proposte Uiv per la competitività e sostenibilità del settore vino europeo. In particolare, sul tema del contenimento produttivo, si valuta con favore l’impegno a non finanziare nel breve periodo con fondi europei campagne di estirpazione dei vigneti, che dovranno essere sostenute in prima istanza da fondi nazionali e, in seconda battuta, da fondi di crisi (articolo 216 del regolamento Ocm). A questo si aggiunge, maggiore flessibilità sull’utilizzo delle autorizzazioni al reimpianto, l’introduzione di criteri per escludere l’estirpo nelle zone “ad alto valore aggiunto” e l’attenzione alla riduzione delle rese, altro tema sollecitato da Uiv.

"Oltre all’enfasi su competitività, sostenibilità e resilienza", afferma Uiv in una nota, "si ritiene inoltre un risultato importante la semplificazione della misura promozione e flessibilità sull’utilizzo dei fondi Ocm non utilizzati a fine di ogni anno finanziario, tema fortemente richiesto dall’Italia, le nuove regole per i vini dealcolati e parzialmente dealcolati, per l’enoturismo e per la vendita a distanza, nonché la necessità di continuare a lavorare per l’armonizzazione e la digitalizzazione del sistema di etichettatura". Proprio su questo ultimo tema e sulla legislazione dei vini no-low alcohol, Uiv chiede "con urgenza al nuovo commissario Christophe Hansen un intervento normativo già a partire dalle prossime settimane". Infine, Uiv ha apprezzato "l’importante lavoro di supporto e di mediazione del ministero dell’Agricoltura nel corso dei diversi incontri del Gal".