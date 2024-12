Alluvioni Emilia e Toscana: 351,9 mln euro dal fondo solidarietà UE

Fitto: "Una dimostrazione concreta della solidarietà europea con i cittadini e le regioni".

La Commissione Europea ha versato un importo di 392,2 milioni di euro attinto al Fondo di solidarietà dell'Unione Europea (Fsue) per aiutare Italia, Francia e Austria a riprendersi dai danni causati dalle devastanti inondazioni dell'anno scorso. Sono stati versati 351,9 milioni di euro all'Italia per le alluvioni in Emilia-Romagna (maggio 2023) e Toscana (ottobre e novembre 2023), 35 milioni di euro alla Francia per le alluvioni nel Nord-Pas-de-Calais (novembre 2023) e 5,2 milioni di euro all'Austria per le alluvioni nel sud (agosto 2023).

I 284,1 milioni di euro versati all'Emilia-Romagna, si aggiungono ai 94,7 milioni di euro già ricevuti dall'Italia come anticipo a novembre 2023. Ciò porta il sostegno totale dell'UE per la regione a 378,8 milioni di euro. Da parte sua, la Toscana ha ricevuto 67,8 milioni di euro per porre rimedio alle conseguenze di un disastro regionale dovuto a inondazioni che hanno colpito in particolare le province di Prato, Firenze, Pisa, Pistoia e Livorno. Gli esborsi odierni, sommati ai pagamenti anticipati dell'anno scorso, portano a 446,6 milioni di euro il sostegno del Fsue all'Italia legato a queste calamità naturali.

La Commissione ha inoltre versato 35 milioni di euro alla Francia per sostenere la ricostruzione in seguito alle inondazioni nel Nord-Pas-de-Calais, che si aggiungono agli 11,7 milioni di euro già versati come pagamento anticipato a giugno 2024. Ciò porta il sostegno totale del Fsue alla Francia a 46,7 milioni di euro.

Sono stati infine versati 5,2 milioni di euro all'Austria per recuperare i danni alle infrastrutture pubbliche e private causati dalle forti tempeste nel sud nell'agosto 2023, in particolare nella Bassa Carinzia e in Stiria. Sono state colpite più di 120 comunità, comprese interruzioni di corrente dovute alle falde acquifere elevate.

"I disastri legati al clima stanno sconvolgendo sempre di più le vite e l'economia dei cittadini, delle regioni e delle città d'Europa", ha commentato a riguardo Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo per la coesione e le riforme. "La ricostruzione rappresenta un'enorme sfida per le nostre comunità e per i bilanci nazionali e regionali. Il Fondo di solidarietà dell'UE è una dimostrazione concreta della solidarietà europea con i cittadini e le regioni, aiutandoli in questi sforzi di ripresa e ricostruzione".