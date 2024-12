Rossotono: nel nuovo spot la magia del Natale

Arriva il nuovo spot natalizio di Rossotono, insegna di proprietà di Apulia Distribuzione, realtà leader nella distribuzione moderna del Sud Italia per augurare Buon Natale a tutte le famiglie italiane.

Nel commercial, colorato e vivace, il vero Babbo Natale sceglie con amore i regali migliori facendo la spesa nei luminosi e accoglienti punti vendita Rossotono, in contrapposizione a due finti Babbo Natale che, alla stregua di novelli “grinch”, si affrettano a recuperare goffamente doni tra scaffali grigi e freddi, senza naturalmente riuscire a portare a termine la spesa.

Lo humor delle immagini è accompagnato dal jingle di Rossotono, cantato dalla voce di Gaia Gentile, volto delle campagne Rossotono nonché artista affermata e nota per le sue performance nei programmi televisivi Ballando con le stelle, Speciale Festival Sanremo, La Volta Buona (Rai 1) e per la sua partecipazione all’edizione 2024 di The Voice Generation in cui ha conquistato la super finale con il team di Loredana Bertè. Questa volta in veste di co-protagonista, con la sua voce rimarca come il vero colore della spesa italiana sia il rosso, il colore di Rossotono e lo stesso colore che tradizionalmente veste Babbo Natale.

Il concept e il brief dello spot sono stati realizzati dal team marketing di Apulia Distribuzione insieme all’agenzia barese Magistro & Creativi Associati, scelta per affidamento diretto. La produzione e la creatività sono state realizzate dalla società di produzione e contenuti audiovisivi Dinamo Film, anch’essa con sede a Bari e scelta sempre per affidamento diretto.La pianificazione per radio e TV è stata curata dall’agenzia Promomedia, con sede a Bari. Per la diffusione dello spot Apulia Distribuzione ha scelto l’emittente nazionale Mediaset Add+ insieme le principali emittenti locali del Mezzogiorno: il Gruppo Norba con TeleNorba, RadioNorba e RadioNorba TV, insieme a Antenna Sicilia, VideoCalabria, Radio Italia Anni 60, Radio Rgs. A questa si affianca una pianificazione anche nei principali cinema italiani – Uci Cinema, The Space e Showville – oltre a un’estesa attività di copertura sui social media comprendendo Facebook, Instagram, WhatsApp e sull’app Speasy, programma loyalty a cui aderiscono tutti i supermercati Rossotono.

“Con questo nuovo spot vogliamo innanzitutto fare i nostri migliori auguri per un felice Natale ai clienti che ogni giorno entrano nei nostri punti vendita, ci seguono, ci premiano” commenta Michele Sgaramella, direttore commerciale di Apulia Distribuzione. “Vogliamo anche trasmettere l’accoglienza e il calore che troveranno sempre nei supermercati Rossotono e l’alta qualità dei prodotti RT e Rossotono – Selezionatori di Sapori, vere e proprie eccellenze accessibili a tutti, che possono trasformarsi in perfetti cadeaux natalizi”.