Alluvione ER: Fabrizio Curcio sarà il nuovo commissario

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sentito il ministro per la Protezione Civile e le politiche del mare Nello Musumeci, in seguito alle interlocuzioni intercorse con la presidenza della Repubblica e con le Regioni interessate, in particolare la Regione Emilia Romagna, intende proporre al primo Consiglio dei ministri utile la delibera per la nomina di Fabrizio Curcio quale nuovo Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori colpiti dall’alluvione verificatasi in Emilia Romagna, Toscana e Marche, in sostituzione del generale Francesco Paolo Figliuolo. A riferirlo è una nota di Palazzo Chigi.

58 anni, romano, ingegnere, Fabrizio Curcio ha gestito numerose emergenze in vari ruoli, dal terremoto in Umbria e Marche del 1997 (funzionario dei Vigili del Fuoco) ai sismi in Abruzzo (2009) e in Emilia (2012), fino alla rimozione del relitto della Costa Concordia al largo dell'Isola del Giglio (2012). Il ruolo di maggior prestigio per Curcio è stato quello di capo della Protezione Civile, assunto in due mandati diversi: dal 2015 al 2017, poi, nuovamente dal 2021 al 2024. Lo scorso 22 luglio è stato sostituito da Fabio Ciciliano.