Le prugne della California alleate degli sport invernali

L’inverno, con i suoi paesaggi innevati e l’aria fresca, è una stagione perfetta per chi ama lo sport, ma pone anche sfide uniche per il corpo. Che si tratti di attività all’aperto come sci, snowboard o pattinaggio, o di allenamenti indoor, questa stagione richiede un’attenzione particolare all’alimentazione per affrontare temperature rigide, allenamenti intensi e giornate più brevi. Le attività outdoor durante l’inverno sottopongono il corpo a condizioni estreme, aumentando il consumo energetico e lo stress fisico: il freddo costringe l’organismo a lavorare di più per mantenere la temperatura corporea, esponendo il sistema immunitario e i muscoli a potenziali rischi.

In questo contesto, un’alimentazione mirata può fare la differenza. Le Prugne della California, grazie alla loro combinazione unica di gusto e benefici nutrizionali, rappresentano una soluzione ideale per chi desidera affrontare al meglio l’attività sportiva durante la stagione invernale. Il consiglio a consumarle per il benessere fisico arriva anche dagli sportivi.

Matteo Rizzo, pattinatore artistico su ghiaccio di livello internazionale, sottolinea l’importanza di un energia costante per sostenere le intense sessioni di allenamento. “Quando mi alleno, specialmente nei periodi più intensi in inverno, è fondamentale avere energia costante e una buona capacità di recupero -spiega Rizzo-. Le Prugne della California mi aiutano a rimanere concentrato durante le sessioni più lunghe e offrono un supporto incredibile per la salute delle ossa, fondamentale per uno sport come il pattinaggio artistico”.

Anche Elena Curtoni, sciatrice alpina di livello mondiale, evidenzia i benefici per il recupero post-allenamento. “Dopo una giornata di allenamenti intensi sulle piste -dice Curtoni-, è essenziale aiutare il corpo a recuperare al meglio. Le Prugne della California sono un ottimo supporto: forniscono energia, favoriscono il recupero muscolare e aiutano a prevenire la stanchezza, grazie ai loro nutrienti essenziali”.

Il parere dell’esperta

Annamaria Acquaviva, dietista e nutrizionista per il California Prune Board in Italia, conferma i benefici delle Prugne della California nella dieta degli sportivi. “Le Prugne della California sono un alimento prezioso per chi pratica sport -sottolinea l'esperta-. Grazie al loro basso indice glicemico, offrono energia facilmente disponibile, di graduale e prolungata assimilazione, ideale per supportare le attività sportive e mantenere costante il livello di energia. Inoltre, il loro contenuto di vitamina K, manganese, magnesio e potassio le rende un alleato unico per il benessere muscolare e osseo, aspetti fondamentali per sostenere le performance fisiche durante la stagione invernale”.

Un supporto per lo sport invernale

Le Prugne della California offrono una soluzione completa per sostenere l’organismo durante gli allenamenti:

energia a rilascio lento: ideale per supportare l’organismo durante l’attività fisica, mantenendo costante il livello energetico;

difese immunitarie rinforzate: grazie al loro effetto positivo sul microbiota intestinale, aiutano a mantenere alta la resistenza ai malanni stagionali;

supporto per ossa e muscoli: nutrienti essenziali come la vitamina K e il magnesio aiutano a prevenire crampi e a favorire la salute scheletrica, particolarmente importante negli sport d’impatto.

La filiera delle Prugne della California è rappresentata dal California Prune Board (CPB) fondato nel 1952 per rappresentare coltivatori e confezionatori di prugne provenienti dalla California, che producono per diversi marchi di distributori in tutto il mondo. La California è il più grande produttore mondiale di prugne secche con frutteti in 14 contee nelle valli di Sacramento e San Joaquin. Il CPB opera sotto l’autorità del California Secretary of Food and Agriculture, occupandosi di promuovere e incrementare le vendite e la consapevolezza sulle qualità distintive e della versatilità delle Prugne della California.