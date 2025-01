Liguria, 2 milioni a sostegno dell'apicoltura

È stato approvato il bando CSR 2023-2027, in particolare l'intervento SRA18-ACA18, dedicato agli impegni per l'apicoltura. La misura ha l'obiettivo di valorizzare la funzione di impollinazione svolta dalle api, indipendentemente dalla produzione di miele, promuovendo la conservazione del patrimonio apistico e contribuendo alla conservazione degli habitat di particolare pregio naturalistico e alla mitigazione dei cambiamenti climatici in atto.

Potranno beneficiare del bando gli apicoltori stanziali e nomadi che si impegnano a posizionare gli alveari in aree particolarmente rilevanti per la biodiversità. Il 60% dei fondi (1.242.222 Euro), che si impegnano per i 5 anni, è riservato agli apicoltori stanziali con un contributo di 40 euro/alveare/anno, mentre il restante 40% (828.148 Euro) è destinato agli apicoltori nomadi, con un sostegno di 50 euro/alveare/anno.

Le aree di posizionamento degli alveari saranno classificate in base all’importanza naturalistica: 100 punti per le ZSC (Zone Speciali di Conservazione), 80 punti per le ZPS (Zone di Protezione Speciale), 40 punti per le Aree Protette, 10 punti per le Aree Rurali Svantaggiate (Montagna), 5 punti per le Aree Rurali di Collina, 2 punti per le Aree Urbane. Gli interessati possono consultare il testo completo del bando e le modalità di partecipazione sul sito ufficiale di Regione Liguria.

“Numerose specie di api sono sempre più sottoposte a rischi di varia natura: inquinamento, distruzione degli habitat, cambiamenti climatici, uso di pesticidi, diffusione di parassiti e patogeni. -dichiara Alessandro Piana, vice presidente e assessore all’Agricoltura e alla Biodiversità di Regione Liguria-. L’apicoltura non è solo produzione di miele, ma è un pilastro fondamentale per la tutela della biodiversità e la salvaguardia degli habitat naturali Il bando rappresenta un passo concreto per sostenere gli apicoltori nella loro fondamentale attività di tutela degli ecosistemi e per rafforzare la resilienza delle api, riconoscendone il ruolo cruciale per il futuro dell’agricoltura ligure”.