UE: quattro scenari per la pesca del futuro

Nel 2024, Tetra Tech e i partner, un consorzio incaricato dalla Commissione europea, hanno avviato un processo di consultazione con i pescatori dell'Unione Europea, i loro rappresentanti dei consigli consultivi dell'UE e le parti sociali. L'obiettivo è stato quello di esplorare potenziali scenari futuri per il settore della pesca entro il 2050.

Il risultato è lo studio Fishers of the Future, un progetto di previsione multi-stakeholder a livello di UE che esplora i cambiamenti che la professione, il ruolo e l'identità dei pescatori potrebbero affrontare. I risultati dello studio, insieme alle discussioni durante e dopo l'evento di chiusura, informeranno le riflessioni pianificate per tutto il 2025 sul Patto europeo per gli oceani e la valutazione del regolamento sulla politica comune della pesca (Pcp). Questi elementi fungeranno da base per dare forma a una visione futura per la pesca nel 2040.

"I risultati di Fishers of the Future ci aiuteranno ad affrontare la nostra sfida più grande: come garantire competitività e sostenibilità a lungo termine per il settore della pesca", ha commentato il commissario per la pesca e gli oceani Costas Kadis. "Abbiamo diversi scenari e profili concreti da considerare. Nel momento in cui definiamo la nostra politica nei prossimi mesi, dobbiamo tenere conto delle tendenze e delle potenziali sfide descritte e sfruttare questa conoscenza per garantire un settore fiorente e un ambiente marino sano per le generazioni a venire".

Utilizzando la conoscenza collettiva di coloro che sono stati consultati, sono stati sviluppati quattro diversi scenari basati su due assi principali, vale a dire l'entità dei cambiamenti climatici e della biodiversità negli ecosistemi marini e la domanda dei consumatori all'interno delle dinamiche di mercato. Ogni scenario comprende una complessa interazione di altri fattori come il panorama geopolitico, le interazioni con altre attività costiere, l'uso di tecnologie, i costi operativi, le sfide del reclutamento, ecc. Sono stati sviluppati profili di pescatori su piccola e larga scala, considerando i potenziali effetti dei vari scenari sulle loro attività. Questi profili sono dettagliati nello studio completo.

I quattro scenari sono: 1) prosperare in modo responsabile (l'industria ittica dell'UE si è adattata bene alle sfide, elevata domanda di pesce pescato nell'UE); 2) inseguire stock in declino (cambiamenti climatici, stock in declino, elevata domanda di pesce pescato nell'UE);

3) mercati contesi (cambiamenti climatici moderati, bassa domanda di pesce pescato nell'UE); 4) scarsità e sopravvivenza (stock ittici scarsi, bassa domanda di pesce pescato nell'UE).

La Commissione ospiterà un evento la mattina di martedì 14 gennaio 2025, a Bruxelles e in videoconferenza. La conferenza si concentrerà sulla discussione di scenari e profili futuri dei pescatori e sull'esplorazione di come possono contribuire a costruire soluzioni pragmatiche per le sfide che il settore sta affrontando.

Lo studio "Fishers of the Future" è un elemento chiave del "Pact for Fisheries and Oceans", annunciato a febbraio 2023, che esamina il ruolo futuro dei pescatori nella società fino al 2050. Il progetto ha approfondito le speranze, i timori, le aspettative e le esigenze dei pescatori per comprendere come è probabile che la professione si evolva entro il 2050. Ha inoltre esplorato l'espansione del ruolo dei pescatori nella società oltre la fornitura di pesce di alta qualità. Tetra Tech International Development ha guidato questo studio per la Commissione europea, con le organizzazioni partner Poseidon Aquatic Resource Management Europe e Ipsos, oltre a esperti di F&S, Trinomics e ricercatori nazionali della pesca di 22 paesi dell'UE.