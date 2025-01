Mercosur. La Pietra: "Indispensabile fondo di compensazione"

Il governo italiano è favorevole ai trattati internazionali ma a condizione che sia salvaguardato l'interesse nazionale. Lo ha ribadito il sottosegretario all'Agricoltura Patrizio La Pietra, rispondendo al Senato all’interrogazione di Giorgio Maria Bergesio (Lega).

L'attenzione del sottosegretario è stata rivolta in modo particolare al Mercosur, ritenuto "una potenziale opportunità per le economie europee, ma come tutti gli accordi commerciali presenta dei pro e dei contro: i contro devono essere bilanciati da un’azione forte dell’Europa a garanzia dei suoi produttori, così come evidenziato dal presidente Giorgia Meloni nel suo intervento in Aula lo scorso 17 dicembre e da tutte le associazioni agricole, che hanno espresso la loro criticità rispetto all’accordo, sia in sede nazionale ed europea".

Sempre con riferimento all'accordo UE-Mercosur, concluso lo scorso 6 dicembre, La Pietra ha ribadito che "la richiesta di misure compensative, è pienamente condivisibile e riteniamo indispensabile prevedere un fondo di compensazione per i prodotti danneggiati dall’accordo", ovvero "il riso, la carne bovina e il pollame". Tale reciprocità, ha sottolineato il sottosegretario, "deve valere anche in merito agli standard sanitari e fitosanitari, con un sistema di certificazione condiviso, con particolare riferimento alle restrizioni all’uso degli antibiotici”.

In conclusione, La Pietra ha promesso l'impegno del governo nella salvaguardia dell'"intero comparto agroalimentare da concorrenza sleale e dumping, perché in assenza di questo indispensabile riequilibrio, il sostegno dell’Italia non potrà esserci”.