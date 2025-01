Sanpellegrino: Atc curerà il mktg globale per linea bibite frizzanti

All Things Communicate curerà il nuovo toolkit globale di canale per Italian Sparkling Drinks, la linea di bibite frizzanti di Sanpellegrino. Si rafforza, così, la collaborazione del brand italiano della Nestlé, con l'agenzia di comunicazione, per rispondere non soltanto ai clienti del canale retail, ma anche a quelli del fuori casa e dell'e-commerce. Il toolkit copre tutte le subrange di Italian Sparkling Drinks, dalla gamma principale alle versioni a zero calorie, includendo strumenti per il lancio di nuovi gusti. Un approccio che garantisce ai diversi mercati materiali specifici e personalizzabili, capaci di rispondere alle esigenze locali mantenendo una coerenza globale del brand.

"La forza di questo lavoro risiede nella capacità di coniugare personalità e funzionalità per ciascun touchpoint, mantenendo contemporaneamente un’estrema coerenza visiva e concettuale”, ha dichiarato Patrizia Baffa, Account Director di Atc e responsabile del progetto. “Ogni materiale è chiaramente riconducibile al brand, e il toolkit consente l’integrazione delle diverse subrange in una proposta unitaria, rafforzando la presenza di Sanpellegrino Italian Sparkling Drinks sul punto vendita. La conoscenza approfondita del cliente da parte dell’agenzia, unita alla nostra esperienza nel btl, ci ha permesso di progettare uno strumento operativo di grande valore, dimostrando come una partnership strategica possa portare risultati tangibili e duraturi per un brand globale come Sanpellegrino.”