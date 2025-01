Ucraina aiuti umanitari Ue salgono a 1,1 mld euro

In Ucraina, sono stimate nel numero di circa 12,7 milioni le persone bisognose di un'assistenza urgente dopo tre anni di guerra con la Russia. A riguardo, i nuovi finanziamenti della Commissione europea saranno utilizzati per fornire un supporto salvavita e garantire che gli aiuti essenziali raggiungano le popolazioni più vulnerabili nel Paese.

La Commissione ha stanziato 148 milioni di euro di nuovi finanziamenti per continuare a sostenere gli aiuti umanitari essenziali sia in Ucraina che in Moldavia, portando così il totale degli aiuti umanitari stanziati dalla Commissione europea a oltre 1,1 miliardi di euro.

Del nuovo pacchetto, 140 milioni di euro sono stanziati per progetti umanitari in Ucraina. I finanziamenti saranno destinati all'assistenza di emergenza, tra cui cibo, riparo, acqua pulita, assistenza sanitaria e protezione invernale. Le principali priorità sono il supporto alle popolazioni vulnerabili nelle regioni dell'Ucraina orientale e meridionale pesantemente colpite dalla guerra.8 milioni di euro sono stanziati per progetti umanitari in Moldavia. Il supporto si concentrerà sull'assistenza ai rifugiati ucraini e alle comunità ospitanti moldave, dando priorità all'assistenza in denaro, all'accesso a servizi essenziali come assistenza sanitaria e istruzione e al supporto psicosociale.

Nella giornata di oggi, la Commissaria per la preparazione, la gestione delle crisi e l'uguaglianza Hadja Lahbib è in visita in Ucraina per rafforzare gli sforzi in corso dell'UE per fornire assistenza critica. Durante la visita, la Commissaria Lahbib dovrebbe incontrare i principali leader ucraini, tra cui il presidente Volodymyr Zelensky e alti funzionari, per discutere delle urgenti sfide umanitarie e dell'assegnazione strategica degli aiuti dell'UE. Incontrerà anche i beneficiari degli aiuti umanitari dell'UE e i partner locali.

Prima di arrivare a Kiev, il commissario Lahbib ha già visitato l'hub Medevac dell'UE a Rzeszów, che assiste il meccanismo di protezione civile nelle evacuazioni mediche di pazienti gravemente malati dall'Ucraina e dai paesi limitrofi. Circa 4000 pazienti sono stati trasferiti negli ospedali europei per le cure da quando il sistema è stato istituito nel marzo 2022.

Dall'inizio del conflitto, l'UE ha coordinato la sua più grande operazione di sempre nell'ambito del meccanismo di protezione civile dell'UE, consegnando oltre 150.000 tonnellate di assistenza in natura all'Ucraina. L'UE ha inoltre inviato all'Ucraina aiuti provenienti dalle sue scorte rescEU, tra cui generatori di energia, attrezzature mediche, rifugi temporanei e stazioni di trattamento delle acque.