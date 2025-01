Hershey, l'ad esce di scena

Si prepara un 2025 molto complicato per Hershey, il gigante del cioccolato made in Usa, di recente al centro delle attenzioni di un altro colosso come Mondelez (leggi notizia EFA News), attenzioni per il momento rifiutate (leggi notizia EFA News). A prendere la prima pagina è la notizia comunicata dal consiglio di amministrazione secondo cui la ceo Michele Buck, dopo 20 anni in azienda e 8 anni come amministratore delegato, lascerà il timone

La nota del cda riporta: "Michele Buck presidente del consiglio di amministrazione, presidente e amministratore delegato, ha informato il consiglio della sua intenzione di ritirarsi dall'azienda a partire dal 30 giugno 2026. La signora Buck intende ricoprire il suo attuale ruolo fino alla nomina del suo successore, dopodiché intende dimettersi dal consiglio di amministrazione e passare a un ruolo di consulente senior fino al suo pensionamento".

“È stato l'apice della mia carriera guidare Hershey -spiega Buck-, un'azienda davvero unica nel suo genere. Il nostro team ha creato uno dei portafogli di snack più forti e riconoscibili del settore e sono immensamente orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato. Sono fermamente convinta che il nostro successo a lungo termine sia radicato nella cultura Hershey: lo spirito di innovazione ci ha mantenuto all'avanguardia delle nuove tendenze in evoluzione per servire al meglio i nostri clienti e consumatori, ci ha reso un partner più forte per le nostre comunità e ha contribuito alla creazione di valore significativo per i nostri azionisti. Quest'anno sarà il mio ventesimo incarico in Hershey e, mentre ci avviamo verso un nuovo anno, ritengo che sia il momento giusto per attivare formalmente la nostra pianificazione della successione e iniziare la transizione verso il prossimo leader di Hershey”.

Victor Crawford, lead independent Director del consiglio di amministrazione, ha dichiarato: “Il consiglio di amministrazione è grato per la visione e la leadership trasformativa di Michele Buck, non solo negli ultimi otto anni come nostro ceo, ma negli ultimi due decenni: ha lasciato innumerevoli segni in Hershey, tra cui quello di essere il principale artefice dell'espansione dell'azienda in categorie più ampie di snack, di guidare una crescita internazionale sostenibile e di costruire capacità avanzate e piattaforme di crescita per far evolvere Hershey in un'azienda più forte e diversificata”.

Secondo la nota, "la pianificazione della successione è una questione che il consiglio di amministrazione e Buck hanno discusso e, con la guida e la leadership continua, siamo fiduciosi che la transizione avverrà senza problemi”.

Rientra probabilmente in quest'ottica successoria l'ìannunciao appena diffuso che Hershey Company ha avviato due nomine dirigenziali: "Andrew Archambault è stato nominato presidente di U.S. Confection e Veronica Villasenor è stata nominata presidente di Salty Snacks: entrambe le nomine hanno effetto dal 3 febbraio 2025".

Archambault, che entra in Hershey da Keurig Dr Pepper (KDP), e Villasenor, veterana di Hershey da 22 anni, sottolinea la nota ufficiale, "faranno parte del comitato esecutivo di Hershey e lavoreranno a stretto contatto con il team per continuare a portare avanti le priorità dell'azienda e ricoprire ruoli chiave di leadership a livello aziendale".