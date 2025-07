Kirk Tanner nuovo ceo di Hershey

Il colosso del cioccolato Usa The Hershey Company ha annunciato che il consiglio di amministrazione ha nominato Kirk Tanner a succedere a Michele Buck come presidente e amministratore delegato, a partire dal 18 agosto 2025. Buck, che ha annunciato la sua intenzione di ritirarsi dall'azienda all'inizio di quest'anno (leggi notizia EFA News), lavorerà a stretto contatto con Tanner in qualità di consulente senior per garantire il successo della sua transizione.

Tanner è un affermato dirigente del settore alimentare e delle bevande con una solida esperienza in alcuni dei marchi più noti del settore. Ha trascorso oltre tre decenni presso PepsiCo, Inc. dove ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato di PepsiCo Beverages North America, supervisionando un'attività da 28 miliardi di dollari con un portafoglio diversificato di marchi iconici e in crescita come Pepsi, Gatorade, Mountain Dew, Pure Leaf e bubly. In qualità di ceo, ha guidato la crescita e la redditività attraverso la creazione di marchi, l'innovazione, le partnership con i clienti e l'esecuzione sul mercato.

Tanner ha guidato la trasformazione del portafoglio per affrontare le tendenze dei consumatori in continua evoluzione. Tanner ha ricoperto anche altre posizioni di leadership presso PepsiCo, tra cui quella di presidente di PepsiCo Global Foodservice, di vicepresidente senior della divisione ovest di Frito-Lay North America e di vicepresidente delle vendite di PepsiCo U.K. e Irlanda. Attualmente ricopre la carica di presidente e amministratore delegato di The Wendy's Company, dove ha guidato una strategia incentrata sulla crescita del marchio principale, sull'innovazione, sull'eccellenza operativa e sull'accelerazione della crescita di nuove unità a livello globale.

"Sono onorato di essere stato scelto come prossimo leader di un'azienda che ammiro da tempo -ha dichiarato Tanner-. Nel corso della mia carriera, mi sono sempre concentrato sui tre pilastri che guidano il successo: capire e deliziare i consumatori, costruire solide partnership con i clienti e investire nei colleghi. Questo impegno verso le tre C continuerà a guidare le nostre decisioni strategiche e ad alimentare la crescita dei marchi iconici di Hershey, il tutto divertendoci con i nostri dipendenti e clienti. Guidare Hershey è un'opportunità unica nella vita per fare la differenza con marchi amati: non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto con il consiglio di amministrazione e l'intero team per portare avanti la nostra ambizione di Leading Snacking Powerhouse".

"Sono entusiasta di vedere Tanner assumere questo ruolo e sono ansioso di lavorare a stretto contatto con lui per aiutarlo nella transizione verso Hershey -aggiunge Buck-. Guidare questa azienda e avere il privilegio di lavorare con un team così eccezionale per trasformare Hershey in un leader multi-categoria nel settore degli snack, costruendo uno dei portafogli più solidi del settore e le capacità per guidare la crescita attuale e futura, è stato il più grande onore della mia carriera".