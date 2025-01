Amadori. San Valentino: arrivano le "Birbe Love"

C’è chi forse le affiancherà ai tradizionali cioccolatini, oppure ha già in mente di organizzare un’appetitosa cena romantica restando a casa per gustarle in buona compagnia. Sono “Le Birbe Love”, che Amadori ha realizzato per San Valentino: un’idea originale per vivere in modo “sfizioso” questo momento, insieme a chi si vuole più bene, e condividere uno dei gesti d’amore più significativi - mangiare insieme - rendendolo ancora più speciale e… “a forma di cuore”.

Uno dei prodotti Amadori più iconici, “amati” da milioni di consumatori italiani, escono in limited edition con questo particolare look proprio in occasione di San Valentino, aggiungendosi ad assoluti best seller quali “Le Birbe Classiche” (i filetti di pollo impanati per eccellenza), le “Pops” (i bocconcini di pollo in croccante panatura di mais) e le “Rings” (gli anelli di pollo al gusto di formaggio e cipolla, avvolti da panatura crunchy).

La nuova referenza, in vendita dal 3 febbraio, sarà sul mercato per un periodo limitato, per tornare sugli scaffali nel corso dell’anno in occasione di altre importanti ricorrenze dedicate agli affetti più cari. Con “Le Birbe Love” Amadori celebra l’amore e la passione, quella stessa passione che muove ogni giorno tutte le persone che lavorano in Amadori: “Gente che Ama”, come recita lo spot che, proprio in occasione di questa novità, viene integrato con la presentazione di questa gustosa limited edition.

Un prodotto iconico e “pop” che non scende a compromessi in quanto a gusto, qualità e innovazione: “Le Birbe Love”, come tutta la gamma di impanati a marca Amadori, sono infatti a base di carne di pollo 100% italiano, non separata meccanicamente, senza olio di palma e senza glutammato monosodico aggiunto.